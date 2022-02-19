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Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek - Son Dakika

Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek

19.02.2022 00:58
Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın balistik ve seyir füzeleriyle gerçekleşecek olan tatbikatı birlikte izleyeceklerini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın balistik ve seyir füzeleriyle gerçekleşecek olan tatbikatı birlikte izleyeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu, Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Belarus ve Rusya arasında imzalanan "Birlik Devletleri" anlaşmasının işleyişinden bahseden Putin, "Birlik devletini inşa etmede önemli ilerlemeler kaydettik. Meslektaşlarımız sıkı çalıştı, iyi 28 program hazırlandı. Bu alanlarda uzun zamandır iyi bir gelişme var. Açıkça söylemek gerekirse bu alanların çoğunda uzun süredir ilerleme var" diyerek, askeri doktrin ve göç politikası konusunda da iyi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Lukaşenko ile yarın Rus ordusu tarafından gerçekleştirilecek olan, balistik ve seyir füzelerinin kullanılacağı bir tatbikatı izleyeceklerini belirten Putin, "Bölgesel durumu ele alacağız. Askeri işbirliğinin son durumunu değerlendireceğiz. Askeri tatbikatlar şu anda aktif aşamada. Hatta yarın bu askeri işbirliği kompleksinin önemli olaylarından birine katılacağız" dedi. - MOSKOVA

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Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Putin, Belarus, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek - Son Dakika
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