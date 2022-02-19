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Putin ve Macron yarın telefonda görüşecek - Son Dakika

Putin ve Macron yarın telefonda görüşecek

19.02.2022 11:57
Putin ve Macron yarın telefonda görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda tansiyon giderek artarken liderlerin diplomasi trafiği sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgedeki gelişmeleri ele almak için yarın telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Rus gazetecilere konuşan Peskov, "Evet, Başkan'ın programında böyle bir görüşme var" dedi. - MOSKOVA

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Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Kremlin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin ve Macron yarın telefonda görüşecek - Son Dakika


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