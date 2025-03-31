Putin ve Trump Arasındaki İlişkiler Yeniden İnşa Ediliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile temaslara açık olduğunu belirterek, "Önceki ABD yönetimi sırasında ciddi şekilde zarar gören ikili ilişkilerimizi inşa etmek için ABD tarafıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Trump'ın dün yaptığı "Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik eleştirilerine çok kızdım ve öfkelendim" açıklamasına rağmen ABD ile ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı. Moskova'nın Washington ile çalışmalarına devam ettiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump ile temaslara açık olduğunu belirten Peskov, "Önceki ABD yönetimi sırasında ciddi şekilde zarar gören ikili ilişkilerimizi inşa etmek için ABD tarafıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesi gerektiği takdirde kısa süre içinde ayarlanabilir"

Ukrayna ile muhtemel bir ateşkes anlaşmasına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'daki çözümle ilgili bazı fikirlerin hayata geçirilmesi üzerinde de çalışıyoruz. Bu çalışma devam ediyor, ancak şu ana kadar size söyleyebileceğimiz veya söylememiz gereken herhangi bir özel bilgi yok. Bu muhtemelen karmaşıklığından dolayı zaman alıcı bir süreç" şeklinde konuştu.

Peskov ayrıca Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesinin, "gerektiği takdirde" kısa süre içinde ayarlanabileceğini ancak bu hafta için herhangi bir görüşmenin planlanmadığını söyledi.

Rusya ile ABD arasında "nadir elementler" görüşmesi

Putin'in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, Rusya ile ABD arasında "nadir toprak elementleri" konusunda görüşmelerin başladığını belirtirken, Peskov, "Henüz burada herhangi bir özel bilgi yok, ancak ilgi açıkça ortada. İlgi karşılıklı, çünkü karşılıklı faydalı projelerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA