Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gerçekleştirilen ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de hazır bulunduğu "AI Journey 2026" yapay zeka konferansındaki konuşmasında, "Yapay zekaya sahip olmak dünyaya hükmetmeyi garanti etmiyor" ifadesini kullandı.

"AI Journey 2026" yapay zeka konferansına Rusya'nın başkenti Moskova ev sahipliği yaptı. Sberbank'ın her yıl düzenlediği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilen konferansın bu yılki ana konuğu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre Tokayev ve Putin, oturum öncesinde yapay zeka uygulamalarına ilişkin sergiyi gezerek iki ülkenin yapay zeka alanındaki projelerini inceledi. Kazakistan'ın tanıtım alanında "Teknolojik Ulus", "Startup City", kamu teknolojileri, Aitu mesajlaşma uygulaması, ulaştırmada yapay zeka ve finans teknolojileri olmak üzere altı başlıkta projeler sergilendi. Rusya bölümünde ise eğitim, sağlık, şehir planlaması, yargı ve petrol sektöründe kullanılan dijital teknolojiler tanıtıldı. Liderlere, iki ülkenin ilgili kurum başkanları tarafından yapay zeka alanındaki öncelikli projeler hakkında bilgi verildi.

"Devlet hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlası çevrim içi"

Genel oturumda ülkesindeki dijital dönüşüme değinen Tokayev, "Bu yıl Dijitalleşme ve Yapay Zeka Yılı ilan edildi. Devlet hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlası çevrim içi erişilebilir hale geldi" dedi. Tokayev, "Dijital Kazakistan" stratejisinin, Yapay Zeka Kanunu'nun ve Dijital Kanun'un kabul edildiğini hatırlatarak yaklaşık 13 milyon kişinin "eGov Mobile" uygulamasını kullandığını ve Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler e-devlet gelişim endeksinde 8 basamak yükselerek 16. sıraya çıktığını kaydetti. Tokayev, ülkenin bilgi teknolojileri hizmetleri ihracatının geçen yıl 1 milyar doları aştığını aktardı.

"Kendi teknolojilerimize sahip olmalıyız"

Tokayev, altyapının ve yetişmiş uzmanların tek başına teknolojik hamleyi garanti etmediğini belirterek, "Kendi geliştirdiğimiz teknolojilere sahip olmamız ve en önemlisi bunları reel ekonomiye uygulayabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tokayev ayrıca şirketler ile yazılım geliştiricileri somut üretim sorunlarının çözümünde bir araya getirecek "AI Challenge" yarışmasının düzenlenmesini, okul öğrencilerine ve öğretmenlerine yapay zekanın sorumlu kullanımının öğretilmesi amacıyla ortak "AI Journey Junior" projelerinin hayata geçirilmesini ve iki ülke arasında tamamen dijital bir ulaşım koridoru oluşturulmasını önerdi.

"Kazakistan, Rusya ile stratejik ortaklığa büyük değer veriyor"

Tokayev, konuşmasının son bölümünde Putin'i, 19 Kasım'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinpind ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üçlü zirvenin sonuçlarından ötürü tebrik etti ve "Kazakistan, Rusya ile stratejik ortaklığa ve müttefikliğe büyük değer veriyor" ifadesini kullandı.

Putin: "Yapay zekaya sahip olmak dünyaya hükmetmeyi garanti etmiyor"

Oturumda söz alan Putin, yapay zeka destekli siber saldırıların arttığına işaret ederek uzmanların bu sebeple Ekim 2026'yı "Kara Ekim" olarak adlandırdığını dile getirdi. Putin, siber saldırılara karşı güçlü koruma önlemlerinin alınması gerektiğini belirterek bu süreçte aşırı yasaklardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Yapay zekada daha önce lider olanın dünyaya hükmedeceğini söyleyen Putin, artık bu teknolojiye sahip olmanın tek başına üstünlük sağlamadığını ifade etti. Putin, Rusya'nın Ulusal Yapay Zeka Geliştirme Stratejisi'nin 2036'ya kadar güncellenmesini önererek yerli yapay zeka modellerinin desteklenmesi konusunda, "Bu, sadece ülkenin teknolojik bağımsızlığı değil, aynı zamanda düşüncemizin ve değerlerimizin egemenliği meselesidir" dedi.

"Nükleer teknolojiler en büyük rekabet avantajımız"

Putin, yapay zeka veri merkezlerinin hızla inşa edilmesi amacıyla kamu-özel sektör iş birliği mekanizması geliştirilmesini önerdi. Putin, "Veri merkezlerinin inşasından ve elektrik şebekelerinin modernizasyonundan söz ediyoruz. Büyük ve küçük nükleer santraller de dahil olmak üzere enerji kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor. Bu teknolojiler bizim en büyük rekabet avantajımızdır" diye konuştu.

Programın sonunda Tokayev ve Putin'e, "Yuni" robotları ile Boris Eyfman Bale Tiyatrosu sanatçılarının yer aldığı bir video gösterisi sunuldu.