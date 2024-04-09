Rakipsiz başkan 6'ncı kez mazbatasını aldı
-İlk girdiği seçimde Türkiye'nin en genç başkanı olmuştu, şimdiyse 6. kez mazbatasını aldı
HATAY - Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçildiği 1999 yılından bu yana 6. kez zafere uzanarak mazbata almanın gururunu yaşayan Hatay'ın Payas ilçesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bekir Altan, vatandaşların sevgisini kazanarak görevini başarıyla sürdürüyor.
Hatay'ın Payas ilçesinde 1999 yılında Yerel Seçimlerinde ilk kez katıldığı yarışı zaferle tamamlayan Bekir Altan, dönemin en genç belediye başkanı olmuştu. İlerleye yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan Başkan Altan, o günden bu güne katıldığı 6 yerel seçimden de sandıktan zaferle çıktı. Bölge halkının vazgeçilmezi olan ve her yaştan insanın gönlünü kazanan rakipsiz başkan, 2024 Yerel Seçimlerinde de en yüksek oyu alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak göreve devam eden Başkan Altan, "Halk kazandı" diyerek başarısını Payas halkı ile paylaşıyor.
Payas'ın Türkiye'nin önemli kentlerinden biri haline geldiğini dile getiren Bekir Altan, "1999 yılında aday olduğumda Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçildim. Yaklaşık 60 günlük kampanya dönemini geride bırakıp tekrar 6. dönemde halk bize görevi tevdi etti. Bunun mutluluğu çok farklı, Türkiye'de 6 dönem seçim kazanan bir Belediye Başkanı olarak da bir rekor, ancak başka bir rekor var mı onu bilmiyorum. Payas halkının gönlünde yer etmek benim için en önemli rekorlardan bir tanesidir. Görevin tekrar uzatılması bizim için rekorlardan bir tanesidir, büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bekir Altan'ın kazanmasından ziyade, biz halk kazandı diyoruz. Türkiye'nin önemli kentlerinden bir tanesi haline geldik. Her şeyden önce o gün belde belediyesiydik, bugün ilçe belediyesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra milletin ve şehrin ihtiyacı olan hizmetleri, daha fazla yerine getirmek gibi bir borcumuz var. Bunu 5 yıllık süre içerisinde hayata geçireceğiz. Halkımız bize güveniyor, güvendikleri için de bizi izlemeye devam etsinler, takip etmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Rakipsiz başkan 6'ncı kez mazbatasını aldı - Son Dakika
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin katillerini tanıdığını ancak somut delilleri olmadığını belirtti. Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı'ndan yanıt beklediğini ifade etti.
Yozgat'ta Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek bayram mesajını iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'e yönelik alınan kararları değerlendirirken, Hatay'daki yerel seçim sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel, Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal olmadığını belirtti. Ayrıca İsrail'e ticaretin Filistin'e ihanet olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun düşeceği söylemine inanmayan vatandaşlar, ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Bir vatandaş, 20 yıldır yalanlarla dolanlarla karşılaştıklarını belirterek, evini bozduğunu ve kızının eşyalarını sattıklarını söylüyor. Başka bir vatandaş ise işsizlik ve adaletsizlik sorunlarına dikkat çekiyor. Vatandaşlar, enflasyon düşüşünün ağustos veya eylül gibi yansıyabileceğini ifade ediyor.
Eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, 2023'teki 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Aytun Çıray seçim döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener vasıtasıyla Millet İttifakı'na sızdığını iddia etti.
Düzce Valiliği, Ramazan Bayramı'nın dönüş yolunda yoğunluk yaşanmaması için 24 saat geçerli olacak şekilde kamyon, çekici, tanker gibi uzun araçların Düzce'ye girişini yasakladı. 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar bu tür araçların D-100 Karayolu İstanbul istikameti ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki geçişleri izin verilmeyecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?