Ramanlı'dan Eser Kontrolü Çağrısı

25.02.2026 16:38
HÜDA PAR'lı Ramanlı, okullarda tavsiye edilen eserlerin ehil kişilerce kontrol edilmesini istedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, okullarda öğretmenler tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser'in mutlaka ehil kişilerce kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, günümüzde gençliğin ciddi bir kültürel kuşatma altında olduğunu ileri sürdü.

Özellikle okullarda öğretmenler tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser'in mutlaka ehil kişilerce kontrol edilmesi gerektiğini savunan Ramanlı, tavsiye edilen bazı popüler kitaplarda müstehcenliğin sıradanlaştırıldığını, gayrimeşru ilişkilerin romantize edildiğini, şiddet ve sapkınlığın estetik bir unsur olarak sunulduğunu, manevi ve dini değerlerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde aşındırıldığını iddia etti.

Ramanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu içerikler hiçbir filtreye tabi tutulmadan gençlerimizin zihnine ve kalbine ulaşmaktadır. 'özgürlük' adı altında ahlaki çöküşe göz yummak özgürlük değil, sorumsuzluktur. İnanç ve kültür değerlerimize göre neslin korunması temel hedeflerden biridir. Tüm velileri, eğitimcileri, sivil toplum kuruluşlarını ve sorumluluk sahibi herkesi harekete geçmeye davet ediyoruz. Güçlü toplumlar değerlerini koruyan nesillerle ayakta kalır."

Gençlerin dijital ortamda maruz kaldığı zararlı içerikler, siber zorbalık ve bağımlılık riskinin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir mesele haline geldiğini belirten Ramanlı, hukuki ve teknik altyapının güçlendirilmesi, kimlik doğrulama ve hesap verilebilirlik mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Politika

