AK Parti TBMM Grubu, ramazan ayı nedeniyle Grup Başkanlığı koridoruna, 'Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan' panoları ile süsledi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Meclis'teki Grup Başkanlığı koridorunu, 'Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan' yazılı panolarla süsledi.
Son Dakika › Politika › Ramazan İçin Meclis Süslemeleri - Son Dakika
