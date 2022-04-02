Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz - Son Dakika
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Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz

02.04.2022 21:26

Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelen Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj geldi. Erdoğan, "Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz." ifadelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde Şehit Aileleri ile İftar programında açıklamalarda bulundu.

"GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Hem Rusya- Ukrayna savaşına hem de koronavirüs salgınına değinen Erdoğan, "Ramazan aylarını koronavirüs salgını yüzünden buruk geçirdik. İnşallah birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmış olmayı hedefliyoruz. Her ikisiyle de yakın siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize; vatanda toprağımızı korumanın önemini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

"OYNANAN OYUNLARI BOZDUK"

Erdoğan, "Dünyanın en köklü geleneğine, dünyanın en güçlü birliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu duruma düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk, istikbalimize halel getirmedik. Sokakları karıştırarak ülkeyi ateşe ve kana boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Gözlerini ekonomimize dikenlerle var gücümüzle mücadele halindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi de başarıyla neticelendirerek, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Elbette zorluklarımız vardır. Ama unutmayın, imkanlarımız da vardır. Elbet de sıkıntılarımız vardır. Ama unutmayın, umudumuz daha büyüktür. Öncelikle sahip olduklarımızın kıymetini bilmeliyiz." dedi.

2023 MESAJI

2023'te Türkiye'nin bambaşka bir döneme gireceğini söyleyen Erdoğan, "Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde getirilen işsizlik sancısıyla kıvranırken, biz istihdamımızla, üretimimiz ve ihracatımızla hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Şehitlerimizle ve gazilerimize şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunu, ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaşmak, gençlerimize 2053 vizyonunu bırakmak olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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