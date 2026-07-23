Rasim Özdenören'i Anma Mesajı - Son Dakika
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Rasim Özdenören'i Anma Mesajı

23.07.2026 12:19
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Bakan Çiftçi, Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmetle andı, eserlerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk edebiyatının usta isimlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmet ve minnetle andı.

NSosyal hesabından mesaj yayımlayan Çiftçi, kalemini, hak ve hakikatin hizmetine adayan Özdenören'in, hikayeleriyle insanın ruhuna, fikir yazılarıyla ise çağın meselelerine ışık tuttuğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yedi Güzel Adam'dan biri olan Özdenören, eserleriyle İslam medeniyetinin sesini ve irfanını nesillere taşıdı, insanı fıtratına ve özüne dönmeye davet etti. Ömrünü söze, düşünceye ve hakikate vakfeden usta mütefekkir Rasim Özdenören'i Hakk'a irtihalinin sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Rasim Özdenören'i Anma Mesajı - Son Dakika

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