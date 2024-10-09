Recai Kutan Anıldı

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın büyük bir devlet, dava ve siyaset adamı olduğunu belirterek, "Hem bakanlığı hem genel başkanlığında, siyasi ve devlet hayatında milletin, hakkın, adaletin ve iyinin yanında yer aldı. Recai Kutan Bey'i her zaman hayırla anacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, vefat eden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı diledi, Milli Görüş camiasına taziyelerini iletti.

Saadet ve Gelecek Partisi olarak TBMM'de ortak bir grup kurduklarını anımsatan Kaya, grup olarak Genel Kurul salonundaki yer sorunlarının hala çözülmediği söyledi.

Kaya, yer sorunları çözülene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Saadet Partili Kaya'nın eleştiri ve talebine katıldığını belirterek, aynı mağduriyeti İYİ Parti Grubunun da yaşadığını dile getirdi.

Çömez, şöyle dedi:

"Bugün önemli bir toplantı vardı, herkesin katılması önemliydi. Sanki Türkiye, büyük bir işgal riski altındaymış gibi çok ciddi bir kapalı toplantı yapıldı. Tabiatıyla bütün milletvekillerimiz de son derece iyi niyetle burada bulunmak istediler. Bizim 30 milletvekilimiz var, burada 14 tane koltuk var. Arkadaşlarımızın birçoğu başka yerlere oturmak zorunda kaldılar. Ben buradan Sayın Meclis Başkanına sesleniyorum; Buna bir çözüm üretmesini hassasiyetle rica ediyorum."

" İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri hüsranla sonuçlanacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasetçilerin bütün meselelere bir tarih bilinciyle, coğrafya, jeopolitik ve stratejik düşünceyle bakmak mecburiyetinde olduğunu, son yıllarda bölgede yaşanan elim hadiselere ve İsrail'in katliamcı siyonist ve saldırgan davranışlarına da bu perspektiften bakmaları gerektiğinin altını çizdi.

Birinci Balkan Savaşı'nın 8 Ekim 1912'de başladığını, Karadağ'ın, Rusya'nın etkisiyle Osmanlı'ya savaş açtığını ve yanına Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'ı da alarak Balkanların ittifakını kurduğunu anlatan Akçay, Balkan ülkelerinin silahlanmasına göz yumulması, devleti yönetenlerin gelişen olayları idrak edemeyip gereken tedbirleri zamanında almamaları nedeniyle Birinci Balkan Savaşı'nın tam bir hezimetle ve büyük bir felaketle sonuçlandığını söyledi.

"Zamanın yöneticileri Balkanlar'da bir karışıklığın meydana gelmeyeceği fikrine kendilerini o kadar şartlandırmışlardı ki bölgede yaklaşık 75 bin kişilik askeri birliği de terhis etmişlerdi." ifadesini kullanan Akçay, şöyle konuştu:

"Dün 'Balkanlar'da ittifak kurulamaz, Balkan devletleri Osmanlı'ya saldıramaz.' diyerek gereken tedbirleri almayanlar nedeniyle maalesef Balkanları kaybettik. İsrailli yöneticiler tarafından Arz-ı Mev'ud, yani büyük İsrail politikası defalarca bizzat kendileri tarafından kamuoyuyla paylaşılmışken 'İsrail bize mi saldıracak?' diyerek gaflete düşmemek lazımdır, tedbirli olmak gerekir. Vadedilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Bu kapsamda Filistin'in, Lübnan'ın, Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Devletimiz bu kapsamda gerekli önlemleri almaktadır veya alacaktır, İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri hüsranla sonuçlanacaktır."

Türkiye'nin hava savunmasını organize edebilecek bir gücü var mı?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, asgari ücrete ve emekli maaşlarına ara zam yapmanın artık kaçınılmaz bir hale geldiğini söyledi. Emekli ve asgari ücretlinin satın alma gücünün hızla eridiğini dile getiren Temelli, "Bütçeyi ve yılbaşını beklemeden hızla bir iyileştirmeye ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'deki kapalı oturumda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yaptığını anımsattı. "Burada söylenenleri elbette tekrar etmeyeceğiz ama söylenmeyenlerin peşine düşeceğiz." diyen Günaydın, bakanların sunumda sadece hamaset yaptıklarını savundu. Türkiye'nin muharip uçak sayısının 220, İsrail'in uçak sayısının ise 270 olduğunu kaydeden Günaydın, "Bunun hesabını ver; Sen neden Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava kuvvetleri unsurunu tarihinin böylesine bir noktasına getirdin? Türkiye'de S-400 alındı. Ambalajından çıkartabildiniz mi? Türkiye'nin bugün itibarıyla hava savunmasını organize edebilecek bir gücü var mı?" diye sordu.

"Büyük bir devlet, dava ve siyaset adamıydı"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı andı. Kutan'ın siyasi hayatıyla, milli duruşla, nezaketiyle ve kibarlığıyla kendilerine örneklik yaptığını belirten Gül, "Çok büyük bir devlet, dava ve siyaset adamıydı. Çok bereketli bir ömür geçirdi. Hem bakanlığı hem genel başkanlığında, siyasi ve devlet hayatında milletin, hakkın, adaletin ve iyinin yanında yer aldı. Recai Kutan Bey'i her zaman hayırla anacağız." diye konuştu.

Gül, Bakan Güler ve Bakan Fidan'ın yaptığı bilgilendirme için teşekkür etti.

Öte yandan, Genel Kurulda, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un kalıcı saat uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili önergesi yapılan oylamayla kabul edilmedi.