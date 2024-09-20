Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yenileniyor

Politika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan'ın en büyük rekreasyon alanlarından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni alt ve üstyapısı, peyzaj uygulamaları ve sosyal donatılarıyla baştan uca yeniliyor.

Yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal donatılara tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, modern ve kullanışlı yaşam alanları noktasında yeşil alan uygulamalarına da devam ediyor. Bu kapsamda, Elbistan'ın en büyük rekreasyon alanlarından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı. 6 Şubat depremleri sonrası geçici konaklama ve lojistik merkezi olarak kullanılan millet bahçesi, alt ve üstyapısı, peyzaj uygulamaları ve sosyal donatılarıyla baştan uca yenileniyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yenilenen yüzüyle hizmete sunulması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ