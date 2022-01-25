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Rektör Ataç, desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti - Son Dakika

Rektör Ataç, desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti

25.01.2022 17:21
Rektör Ataç, desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan'ı makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan'ı makamında konuk etti. Ziyarette konuşan Rektör Ataç ve öğrencilere sağladığı desteklerden ötürü Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün de, "Orada okuyan çocukların hepsi bizim evladımız, bizim çocuklarımız. Biz dün onların yanında olduk, bugün de oluyoruz, yarın da olacağız inşallah" dedi.

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. 2022 yılının sağlık getirmesi temennisinde bulunan Rektör Ataç, "Hem üniversitemiz hem şahsım hem de öğrencilerimiz adına teşekkür etmek istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana şehrimizde okuyan bütün öğrencilerimizin sorunlarıyla birebir ilgilendi, dertlerimizi dinledi ve bunların çözümü noktasında elinden gelen bütün çabayı sarf etti. Bunların en önemlisi de kampüsümüze ulaşım noktasında sorun yaşayan çocuklarımızın bu sorunlarının giderilmesi için tahsis ettiği elektrikli araçlar. Kampüsün ulaşımına sağladığı destekler ve hastanemizin çevre düzenlemesine sağladığı katkılar bizim üniversite adına başkanımıza teşekkür etmemizi gerektiren en önemli meselelerdi. Bu ziyaret ayrıca 2022 yılı için sağlıklı bir yıl temennisi. Üniversite olarak şehirle beraber bütünleşmemizde gerçekten önemli bir yüz bizim için Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Hem miniklerimizle hem miniklerimizle hem Milli Eğitimimizle hem belediyemizle birlikte birçok organizasyonlar yapıyoruz. Bunların en büyüğü de inşallah baharda gerçekleştireceğimiz bilim şenliği olacak. Sağladığı tüm destekler için tekrardan teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Orada okuyan çocukların hepsi bizim evladımız, bizim çocuklarımız. Bu ülkenin geleceği. Biz dün onların yanında olduk, bugün de oluyoruz, yarın da olacağız inşallah. Elimizden gelen her türlü desteği de her zaman vereceğimizi herkes biliyor" diye konuştu. - MANİSA

Rektör Ataç, desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti
Rektör Ataç, desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti

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Celal Bayar Üniversitesi, Cengiz Ergün, Manisa, Rektör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rektör Ataç, desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti - Son Dakika


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