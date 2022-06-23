Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım - Son Dakika
Üye Girişi

Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım

23.06.2022 13:56
Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Doğru yapmaktan, doğruyu söylemekten, milletin menfaati neyi gerektiriyorsa o şekilde yürümekten hiç kimse bizi alıkoymayacaktır.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Doğru yapmaktan, doğruyu söylemekten, milletin menfaati neyi gerektiriyorsa o şekilde yürümekten hiç kimse bizi alıkoymayacaktır. Türkiye'nin bağımsız kafalara, iktidarlara, hukuka, adalete, liyakate ve bunu sağlayan insanlara ihtiyacı var. Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada iki askerin şehit olduğunu anımsatarak, şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

'MİLLİ YOL PARTİSİ'NİN MİLLETİMİZLE BULUŞMASI GEREKİYOR'

Çayır, kimsenin Türkiye'yi kimsenin inanç ve fikir özgürlüğünü yok edecek zeminler oluşturmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'yi kimse daraltmaya kalkmasın. Başkasına hakaret etmeden, hak ve hukukunu çiğnemeden, milletin birliğini bozmadan, asayişi ve güvenliği yok etmeden gençlerimiz, insanlarımız fikirlerini ifade etsinler. Bunlar Türkiye'ye yarar sağlar. Düşünceden, fikirden bağımsız akıldan kim korkar; fikir üretmeyenler, keyfi yönetimler korkar. Korkmaya gerek yok. Milletimiz bize icazet verirse, bütün sıkıntıların hepsini yok edeceğiz. Doğru yapmaktan, doğruyu söylemekten, milletin menfaati neyi gerektiriyorsa, o şekilde yürümekten hiç kimse bizi alıkoymayacaktır. Türkiye'nin bağımsız kafalara, iktidarlara, hukuka, adalete, liyakate ve bunu sağlayan insanlara ihtiyacı var. Para bir şekilde bulunur ama vatanı kaybettiğinizde bir daha bulamazsınız. Milli Yol Partisi'nin mutlak anlamda fedakarlıkla, samimiyetle milletimizle buluşması gerekiyor. Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım. Borç ekonomisinden, borcu borçla kapatma devrinden vazgeçmemiz ve kurtulmamız lazım. Buradan söylüyorum; bu ülke açta kalsa, yoklukta yaşasa asla ve asla hiçbir boyunduruğa ve güce ram olmayacaktır."


YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, 'Sivil Toplum Dijital Hizmetler Lansmanı'nda konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, 'Sivil Toplum Dijital Hizmetler Lansmanı'nda konuştu Açıklaması 'Kır Çiçekleri'nin başarısı Mersin'i gururlandırıyor 'Kır Çiçekleri'nin başarısı Mersin'i gururlandırıyor
Kaynak: DHA

Remzi Çayır, Diyarbakır, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:40:40. #1.12#
SON DAKİKA: Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement