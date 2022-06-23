Remzi Çayır: Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Doğru yapmaktan, doğruyu söylemekten, milletin menfaati neyi gerektiriyorsa o şekilde yürümekten hiç kimse bizi alıkoymayacaktır. Türkiye'nin bağımsız kafalara, iktidarlara, hukuka, adalete, liyakate ve bunu sağlayan insanlara ihtiyacı var. Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada iki askerin şehit olduğunu anımsatarak, şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

'MİLLİ YOL PARTİSİ'NİN MİLLETİMİZLE BULUŞMASI GEREKİYOR'

Çayır, kimsenin Türkiye'yi kimsenin inanç ve fikir özgürlüğünü yok edecek zeminler oluşturmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'yi kimse daraltmaya kalkmasın. Başkasına hakaret etmeden, hak ve hukukunu çiğnemeden, milletin birliğini bozmadan, asayişi ve güvenliği yok etmeden gençlerimiz, insanlarımız fikirlerini ifade etsinler. Bunlar Türkiye'ye yarar sağlar. Düşünceden, fikirden bağımsız akıldan kim korkar; fikir üretmeyenler, keyfi yönetimler korkar. Korkmaya gerek yok. Milletimiz bize icazet verirse, bütün sıkıntıların hepsini yok edeceğiz. Doğru yapmaktan, doğruyu söylemekten, milletin menfaati neyi gerektiriyorsa, o şekilde yürümekten hiç kimse bizi alıkoymayacaktır. Türkiye'nin bağımsız kafalara, iktidarlara, hukuka, adalete, liyakate ve bunu sağlayan insanlara ihtiyacı var. Para bir şekilde bulunur ama vatanı kaybettiğinizde bir daha bulamazsınız. Milli Yol Partisi'nin mutlak anlamda fedakarlıkla, samimiyetle milletimizle buluşması gerekiyor. Bir an önce milletimize gerçekleri anlatmamız lazım. Borç ekonomisinden, borcu borçla kapatma devrinden vazgeçmemiz ve kurtulmamız lazım. Buradan söylüyorum; bu ülke açta kalsa, yoklukta yaşasa asla ve asla hiçbir boyunduruğa ve güce ram olmayacaktır."