Remzi Çayır: Ülkücü Cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacağız - Son Dakika
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Remzi Çayır: Ülkücü Cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacağız

20.10.2022 14:16
Remzi Çayır: Ülkücü Cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacağız

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 2023 seçimlerinin Türk milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Biz sonu ne olursa olsun hiçbir güce ram olmayız. Çıkacağız bunların oyununu bozacağız.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 2023 seçimlerinin Türk milleti için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Biz sonu ne olursa olsun hiçbir güce ram olmayız. Çıkacağız bunların oyununu bozacağız. Kendi adayımızla, ülkücü Cumhurbaşkanı adayıyla milletimizin önüne milliyetçi, vatansever, özgürlüklere düşkün, adaleti, liyakati ayakta tutan bu ülkenin çocukları ülkücüler ilk kez Cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacaklar" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Çayır, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara şifa diledi. Çayır, beraberindeki heyetle birlikte hayatını kaybeden madencilerin cenaze törenlerine de katıldığını söyledi.

'BENİM PARAMLA SİYASET YAPMA' DİYE HAYKIRIN'

Çayır, PKK'nın siyasi uzantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) olarak ortaya çıktıklarını ifade ederek, "PKK'nın uzantıları, PKK'nın kendisi mecliste bu adamları meclis başkanvekili yapıp, kırmızı plakalı araba veriyorsunuz. Milletin maaşını da veriyorsunuz. Haziran 2023'te seçim yapılacak; teröristlerin uzantıları denilen kapatılmaya çalışılan PKK'nın siyasi partisi HADEP, 500 milyon Türk lirası yardım parası alacak. AK Parti 2 milyar Türk lirası para alıyor. Diğerleri de alıyor. Ben buradan sesleniyorum; vicdanları, insanlıkları varsa, milleti düşünüyorlarsa, 'biz millet için siyaset yapıyoruz' iddiasında bulunuyorlarsa, herkes kendi imkanları ile siyaset yapsın. Milletin parası ile siyaset yapmaya son. Milletin parası ile bayrak basmaya son. Milletin parası ile otobüs dolaştırmaya son. Milletin parası ile tanıtım ve reklam yapmaya son. Bir tane parti de çıkıp diyor mu 'bu para haram bize kardeşim, milletin parasıyla neden biz otobüs kiralayalım, niye arabamızın mazotunu koyalım.' Milletin parası ile neden siyaset yapıyorsunuz? 'Benim paramı teröriste verme, benim paramla siyaset' yapma diye haykırın. Muhsin Başkanla yıllarca siyaset yaptım. Yoklukla yaptık. Bir kuruş yardım almadan yaptık. Siyaseti kendi paranızla, kendi imkanınızla yapın" dedi.

'MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN YARIM KALMIŞ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Çayır, 2023 haziran ayı seçiminin Türk milleti için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bize hayatımızı kolaylaştıracak, bizi insanca yaşatacak, çocuklarımızın geleceği ile ilgili endişe duymadan yürüyeceğimiz bir sistem lazım. Biz ne kadar adaletli olursak, işi ne kadar işi bilene verirsek ne kadar üretim yaparsak bu ülke o kadar bağımsız olur, kendine yeter, gelecekte çocuklarımız mutlu olur. Milletimiz bizi az tanıyor. Allah'ın izniyle bu ülkede bir şeyler yapacağız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalmış hayalini gerçekleştireceğiz. 'Keşke yaşasaydı' diyorlar. Arkadaşları var, davası var. Biz o hayali tamama erdireceğiz. 30 Ekim tarihinde Atatürk Spor Salonu'na bütün Türk milletini davet ediyoruz. Orada bir ateş yakacağız. O ateş bütün Türkiye'yi Allah'ın izniyle kuşatacaktır. Biz sonu ne olursa olsun hiçbir güce ram olmayız. Çıkacağız bunların oyununu bozacağız. Kendi adayımızla, ülkücü Cumhurbaşkanı adayıyla milletimizin önüne milliyetçi, vatansever, özgürlüklere düşkün, adaleti, liyakati ayakta tutan bu ülkenin çocukları ülkücüler ilk kez Cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacaklar."


- Ankara
Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Remzi Çayır: Ülkücü Cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacağız - Son Dakika

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