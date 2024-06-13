Politika

Reşadiye İlçesi'nde 14 köy ve beldeye 80 ton gübre dağıtıldı.

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULIP) projesi kapsamında 2024 yılında Tokat ili Bolaman havzalarını kapsayan Reşadiye İlçesinde proje uygulanmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Reşadiye ilçe Kaymakamı Ahmet Tan; "2024 yılında ilçemizde Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi ile 3 proje hayata geçirilmiştir. Mera ve yayla ıslah ve amenajman projesi çalışmaları amacı ile havzaya dahil ilçemizde 14 köy ve belde meralarda ot verimini artırmak amacıyla 80 ton gübre dağıtımı yapılmıştır. Bereketli, Bozçalı, Cimmitekke, Hasanşeyh, Baydarlı, beldeleri ve Nebişeyh köyüne meralarda kullanılmak üzere gölgelik, sıvat, tuzluk, kaşınma kazığı, çit kurulumu ilçe tarım ve orman Müdürlüğü koordinesinde yapılmıştır. Yine ayrıca proje kapsamında 2 adet dal parçalama makinası alımı yapılmış ve çiftçilerimizin kullanımına sunulmuştur. Uygulanan projelerin ilçemiz tarımına ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT