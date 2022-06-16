Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı - Son Dakika
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Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı

16.06.2022 12:11

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamayla MHP Diyarbakır il teşkilatının kapatıldığını duyurdu. Yalçın, yaptığı paylaşımda, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

"GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE KAPATTIK"

Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

CİHAN KAYAALP GÖREV YAPIYORDU

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır İl Teşkilatı Başkanı olarak Cihan Kayaalp görev yapıyordu. Kayaalp'in alt birimi olarak ise 17 ilçe teşkilatı bulunuyordu. Fakat MHP'nin aldığı kararın ardından teşkilatlar feshedildi. MHP'nin Diyarbakır'la ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

"VATANDAŞLAR MHP'YE İLGİ GÖSTERİYOR"

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçtiğimiz Nisan ayında Diyarbakır'da partilerine yönelik ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Diyarbakırlı hemşerilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır'daki varlığını artık tamamen benimsedi. En küçük etkinliğimiz bile vatandaşlardan ilgi görüyor. En küçük etkinliğimiz miting havasında geçiyor. Binlerce insan bir araya geliyor" demişti.

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