Muş Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Ermiş atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Şen , bir üst rütbeye terfi ederek Tuğgeneralliğe yükselirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ise Muş İl Jandarma Komutanlığına atandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Muş, Politika, Son Dakika

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