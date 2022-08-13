Muş Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Ermiş atandı - Son Dakika
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Muş Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Ermiş atandı

13.08.2022 12:38
Muş Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Ermiş atandı

Resmi Gazete Atama Kararlarına göre Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Resmi Gazete Atama Kararlarına göre Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Muş İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Şen, bir üst rütbeye terfi ederek Tuğgeneralliğe yükselirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ise Muş İl Jandarma Komutanlığına atandı. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muş Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Ermiş atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Jandarma Komutanlığına Kıdemli Albay Ermiş atandı - Son Dakika
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