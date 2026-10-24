Resmi olmayan sonuçlara göre Van TSO seçimini Mavi Liste 10 meslek grubunda kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Van TSO seçimini Mavi Liste 10 meslek grubunda kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Van TSO seçimini mevcut Başkan Necdet Takva'nın Mavi Listesi 10 meslek grubunda kazanarak galip oldu. Beyaz Liste 7, Yeşil Liste 2 grupta birinci çıktı; Kırmızı Liste grup kazanamadı ve kesin sonuçların ardından yeni yönetim belirlenecek.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın yer aldığı Mavi Liste seçimi kazandı.
Van Anadolu Lisesi'nde sabah saat 09.00'da başlayan ve 19 meslek grubunda gerçekleştirilen oy kullanma süreci, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayım işlemleri sonucunda meslek gruplarını kazanan adaylar belirlendi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Mavi Liste ile seçime giren mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva, 10 meslek grubunda birinci çıkarak seçimin galibi oldu. Beyaz Liste adayı Zahir Kandaşoğlu 7 grupta, Yeşil Liste adayı İrem Bayram ise 2 grupta zafer elde etti. Kırmızı Liste adayı İzzet Çoban ise grup kazanamadı.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni yönetim kurulunun belirlenmesi bekleniyor.
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