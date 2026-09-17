Reuters: Çin, Husi ilerleyişi sonrası İran\'dan Yemen\'de devreye girmesini istedi

Reuters haber ajansının özel haberine göre Çin, Suudi Arabistan'ın yaptığı çağrı üzerine İran'dan Yemen'deki Husi milislerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olmasını istedi.

Reuters haber ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi üç İranlı kaynağa dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, Yemen'deki Husi milislerinin geçtiğimiz hafta Kızıldeniz kıyısı boyunca ve Babülmendep Boğazı çevresinde hızla ilerlemesi ve bu gelişmelerin Suudi petrol ihracatını ve nakliyatını daha da savunmasız bırakmasının ardından Çin'den yardım istedi. Bunun üzerine Çin yönetimi, İran ile iletişime geçerek Husi milislerinin kontrol altına alınmasını istedi. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, mesajın nasıl iletildiğine veya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin çarşamba günü Çin'e yaptığı ziyaret sırasında iletilip iletilmediğine dair detay vermedi. Kaynaklara göre İran'ın Çin'in dile getirdiği endişeler doğrultusunda harekete geçip geçmeyeceği belirsiz. Bölgedeki üst düzey bir Batılı diplomat da, "Pekin, İran'ı Husiler'i dizginlemeye zorlayabilen az sayıdaki başkentten biri. Tahran ve Pekin birbirine ihtiyaç duyuyor. Çin, Tahran'ın göz ardı edemeyeceği bir faktör ve Pekin de Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin güvenliğinin sağlanmasını istiyor" dedi.

Reuters'ın yorum talebine yanıt olarak Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin, bölgesel gerilimlerin Yemen ve Kızıldeniz'e daha fazla sıçramasını istemiyor. Bölgesel istikrarsızlığın tırmanması hiçbir tarafın çıkarına değildir. Tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmeli, insanların geçim kaynakları için hayati önem taşıyan tesisler hedef alınmamalıdır. Çin, durumu daha da karmaşık hale getiren eylemlere son verilmesini ve sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini talep etmektedir" denildi.

Çin, 10 yıldan uzun bir süredir İran'ın en büyük ticaret ortağı ve petrolünün ana alıcısı olmaya devam ediyor.