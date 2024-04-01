Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.
Metin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeniden göreve layık görmesinin ardından yüzde 54,7 ile Türkiye birincisi yaparak görev veren Rizeli seçmenlere memnuniyetini iletti.
Yerel yönetimlerin muhasebesinin 5 yıl sonunda yapıldığına işaret eden Metin, "Biz de 5 yıl boyunca yaptığımız icraatları anlatmaya çalıştık. Seçim sonucunda 46 mahallemizin hepsine teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde bütün mahallelerimizde eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeniden yüksek oyla seçilme bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir." dedi.
Rizelilerin hizmeti ödüllendirdiğini kaydeden Metin, "Meclis üyelerimiz ile durmadan çalışacağız. Rize'mizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle yeni döneme daha aşkla ve şevkle başlayıp Rize'yi refah düzeyi yüksek konforlu yaşam kalitesi yüksek bir şehre getirmek için azmedeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Rize'de AK Parti adayı Rahmi Metin yeniden Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
Kütahya'nın Emet ilçesinde yapılan seçimlerde MHP adayı Mustafa Koca, 22 oy farkla seçimi kazandı. AK Parti İlçe Başkanlığı ise oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu.
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından veda konuşması gerçekleştirdi. Yılmaz, kazananlara hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP'den aday olan Mehmet Ali Yılmaz ikinci dönem belediye başkanlığını kazandı. Yılmaz, en yakın rakibine 4 bin 5 fark attı.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kayınpederi İlhan Pektaş'ın cenaze töreni Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi isim katıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin tamamını kazanan DEM Parti, seçim sonuçlarını kutladı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, AKP'li kayyumlarına ders verdiklerini belirterek, bu sonuçların bir daha AKP'li kayyumlara fırsat vermeyeceğini söyledi.
Zonguldak'ta, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen polis ve jandarma uygulama ve faaliyetleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Bu süre zarfında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı, 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı. Ayrıca, 2 tüfek ele geçirildi, 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 1 kişi tutuklandı. Toplamda 709 uygulama gerçekleştirilirken, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi. Ayrıca, 10 maden ocağı denetlendi ve 10 ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi.
Aksu ilçesinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde AK Parti adayı Veli Kahraman, CHP adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazanarak belediye başkanı oldu.
MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti. Çelikkol, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti ve hizmetkar olduklarını vurguladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, seçimlerde taşımalı ve kaçak seçmen getirilerek seçmenin iradesinin gasp edildiğini belirtti. Ayrıca, Kars Belediyesi'ni kazanan MHP'nin meşruiyetinin olmadığını ifade etti.
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?