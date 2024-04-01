YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Rize'de AK Parti adayı Rahmi Metin yeniden Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rize'de AK Parti adayı Rahmi Metin yeniden Belediye Başkanı seçildi

Rize\'de AK Parti adayı Rahmi Metin yeniden Belediye Başkanı seçildi

Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.

01.04.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Rahmi Metin, seçmene teşekkür etti.

Metin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yeniden göreve layık görmesinin ardından yüzde 54,7 ile Türkiye birincisi yaparak görev veren Rizeli seçmenlere memnuniyetini iletti.

Yerel yönetimlerin muhasebesinin 5 yıl sonunda yapıldığına işaret eden Metin, "Biz de 5 yıl boyunca yaptığımız icraatları anlatmaya çalıştık. Seçim sonucunda 46 mahallemizin hepsine teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde bütün mahallelerimizde eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeniden yüksek oyla seçilme bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir." dedi.

Rizelilerin hizmeti ödüllendirdiğini kaydeden Metin, "Meclis üyelerimiz ile durmadan çalışacağız. Rize'mizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle yeni döneme daha aşkla ve şevkle başlayıp Rize'yi refah düzeyi yüksek konforlu yaşam kalitesi yüksek bir şehre getirmek için azmedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Rahmi Metin, AK Parti, Rize, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rize'de AK Parti adayı Rahmi Metin yeniden Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 18:26:13. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de AK Parti adayı Rahmi Metin yeniden Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement