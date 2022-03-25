Roman Kültür Sanat Derneğinden MHP'ye ziyaret - Son Dakika
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Roman Kültür Sanat Derneğinden MHP'ye ziyaret

25.03.2022 12:54
Roman Kültür Sanat Derneğinden MHP'ye ziyaret

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Roman Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Roman Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Bandırma Roman Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Alpay Merih ve Yönetim Kurulu Üyeleri MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Dernek Başkanı Alpay Merih ve Dernek Başkan Yardımcısı Volkan Çınaroğlu, Derneğin çalışmaları hakkında İlçe Başkanı Bekir Bozkurt' a bilgi vererek derneğin sorunlarınun çözümü için destek istediler. MHP İlçe Başkanı Bozkurt ise Derneğin çalışmalarını önemsediklerini ve sorunlarına yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi. - BALIKESİR

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Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Bandırma, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Roman Kültür Sanat Derneğinden MHP'ye ziyaret - Son Dakika


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