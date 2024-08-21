Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti.

21.08.2024 20:54
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Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın makamında gerçekleşen görüşmeye, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanlara verdiği desteğe dikkat çeken Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Bize bir adım atana biz on adım gitmek zorundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda eylem planları çıkardı. İçişleri Bakanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturdu. Bunlar kolay olmayan şeyler. Cumhurbaşkanımız, 'Bu bölgede gerçekten özür dilenmesi gereken bir millet varsa ben Roman vatandaşlarımızdan özür diliyorum' dedi, bu kolay kolay söylenebilecek şey değil. Şimdi devletin en üst makamı vali ile görüşebiliyoruz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay da, "Bizim birliğimizi beraberliğimizi her türlü farklılığımıza rağmen sağlayabilmemiz her şeyden daha önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda AK Parti iktidarı boyunca bunun koruyucusu, kollayıcısı, yerleştiricisi oldu. Bugün hiç kimse kimseden üstün değilse bunun en temel sebebi AK Parti'nin sağladığı toplumdaki uzlaşı kültürü, bunu çok iyi korumamız lazım" dedi.

Milletvekili Bayırcı ise, "Bizim herhangi bir köken, bir ırkla ilgili farklı bakış açımız yok. Biz insana insan odaklı olarak bakıyoruz. Roman vatandaşlarımız da bizim kardeşimiz, dostumuz. Kürt vatandaşlarımız da bizim kardeşimiz, dostumuz ama maalesef birilerinin ülkemizi o eski Türkiye günlerine döndürmek gibi bir kaygıları var. Onların derdi başka, onlara birlikte fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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