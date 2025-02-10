Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti

Klaus Iohannis, muhalefetin baskısı üzerine görevden alınma oylaması öncesi istifa etti.

10.02.2025 19:43
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yarın parlamentoda görevden alınmasına yönelik yapılacak oylama öncesi muhalefetin artan baskısı nedeniyle istifa etti.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis istifa etti. 2014 yılında göreve başlayan 65 yaşındaki Iohannis, 12 Şubat'ta görevden ayrılacağını duyurdu. İki dönem cumhurbaşkanlığına izin veren anayasa çerçevesinde maksimum görev süresini doldurarak yeniden cumhurbaşkanı adayı seçilmesi mümkün olmayan Iohannis'in görev süresi, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Kasım'daki cumhurbaşkanlığı seçimini iptal etme kararı nedeniyle uzatılmıştı. İstifa kararı, parlamentodaki aşırı sağcı muhalefet partilerinin Iohannis'in görevden alınması yönündeki girişimlerinin ardından geldi. İstifa açıklamasında görevden alınması talebine değinen Iohannis, "Bu anlamsız bir hamle. Zira her halükarda birkaç ay içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesiyle birlikte görevimden ayrılacaktım" dedi.

"Asla ama asla anayasayı ihlal etmedim"

Girişimi ayrıca temelsiz olarak nitelendiren Iohannis, "Çünkü, asla ama asla anayasayı ihlal etmedim. Bu aynı zamanda zararlı bir girişim çünkü bu durumda herkes kaybeder ve hiç kimse kazanmaz. Bu durumun uluslararası alanda uzun süreli ve oldukça olumsuz etkileri olacaktır. Yeni bir cumhurbaşkanının seçilmesi süreci zaten başlamışken Romanya'da mevcut cumhurbaşkanının görevden alınması, hiçbir partner ülke tarafından anlaşılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Romanya'nın AB ve NATO üyesi bir ülke olduğuna dikkat çeken Iohannis, durumun ülkeyi gülünç duruma düşüreceğini ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu Rusya yanlısı olarak bilinen bağımsız aday Calin Georgescu'nun kazanmasının ardından iptal etmiş ve bu adımı Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin istihbarat raporlarına dayandırmıştı. Seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ardından Calin Georgescu'yu destekleyen aşırı sağcı partilerin milletvekilleri, cumhurbaşkanını istifaya çağırmıştı.

Iohannis'ten görevden alınmasına yönelik oylama öncesi istifa

Daha önce parlamentoda cumhurbaşkanının görevden alınmasına yönelik girişimler, yeterli oy sayısına ulaşılamadığı için başarısız olmuştu. Diğer taraftan parlamentoda 26 milletvekili bulunan Romanya'yı Kurtar Birliği'nin (USR) de girişime destek vermesiyle birlikte durum değişti ve cumhurbaşkanının görevden alınması talebine ilişkin oylamanın yarın yapılmasına karar verildi.

Senato Başkanı Bolojan cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak üstlenecek

Anayasaya göre cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda geçici cumhurbaşkanlığı görevi Romanya parlamentosunun Senato Başkanı tarafından üstleniliyor. Senato Başkanlığı görevinde halihazırda Romanya Ulusal Liberal Partisi'nden (PNL) Illie Bolojan bulunuyor.

Romanya'da yeniden gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 4 Mayıs'ta yapılacak. Seçimin bir sonraki tura kalması halinde ikinci tur 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Klaus Iohannis, Politika, Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti - Son Dakika

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