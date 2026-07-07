Romanya-Türkiye Savunma İş Birliği Sürecek - Son Dakika
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Romanya-Türkiye Savunma İş Birliği Sürecek

Romanya-Türkiye Savunma İş Birliği Sürecek
07.07.2026 16:10
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Romanya Savunma Bakanı Miruta, Türkiye ile savunma projelerini yerli üretim hedefiyle sürdüreceklerini açıkladı.

Romanya Savunma Bakanı Radu Miruta, Türkiye ile savunma sanayisindeki iş birliklerinin sürdüğünü belirterek, "Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim" dedi.

Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Romanya Savunma Bakanı Radu Miruta, Türkiye ile savunma sanayisinde yürütülen mevcut projeler ve NATO bünyesindeki yeni girişimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Romanya'nın savunma alanında yeni stratejisinin yerli üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirten Mirtu, Türkiye ile iş birliklerinin de bu doğrultuda geliştirileceğini kaydetti.

Türkiye ile savunma sanayisindeki iş birliklerine değinen Miruta, "Türkiye ile savunma projelerimizi sürdürüyoruz, hedefimiz Romanya'da üretim. Romanya'nın şu anda Türkiye ile devam eden bazı sözleşmeleri var. Cobra zırhlı araçlarımız var, Otokar ile satın alacağımız korvet için sözleşme imzaladık. Türkiye ile devam eden projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Savunma iş birliklerinde yeni dönemin yerli üretim odaklı olacağını vurgulayan Miruta, "Türkiye'nin de Romanya'da üretim yapmakla ilgilenmesi nedeniyle, Romanya Ordusu için yatırılan paranın ulusal sanayiye de ulaşması bizim için önemli" dedi.

Savunma sanayisinde üretim kabiliyetinin ülke içinde geliştirilmesinin güvenlik açısından zorunluluk olduğunu ifade eden Miruta, "Romanya ordusunun ihtiyaç duyduğu yetenekleri Romanya'da üretim yapan fabrikalardan temin edebilmesi son derece önemlidir. Çatışma durumunda diğer devletlere bağımlı teslimatlara güvenemeyiz" diye konuştu.

Türkiye dahil uluslararası ortaklarla iş birliğinin süreceğini belirten Miruta, "Romanya, uluslararası ortaklarla yatırım ve iş birliğine açık olmaya devam edecek ancak gelecekteki sözleşmeler yerel üretim kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyecek" dedi.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin açılışıyla eş zamanlı düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda çok sayıda ortak girişimin hayata geçirildiğini belirten Miruta, Romanya'nın insansız hava araçları ve gemisavar füze tedarikine yönelik iki girişime katıldığını söyledi. Miruta, "Avrupa'nın çeşitli yerlerinde pilot eğitimine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. NATO Drone Edge projesi de imzalandı. Bu, ülkelerin NATO düzeyinde koordine edilmiş insansız hava aracı çözümlerine erişebileceği bir pazar yeri olacak. Ayrıca AWACS uçaklarının yerini alacak NATO Global Eye sistemi için de proje imzalandı" şeklinde konuştu.

"Savunma harcamalarını artırıyoruz"

Romanya'nın savunma harcamalarını artırmayı sürdürdüğünü ifade eden Miruta, "Bu çok iyi bir sinyal çünkü Romanya savunma harcamalarındaki artışı sürdürüyor. Ancak bunun sadece ek para ile ilgili olmadığı çok açık. İhtiyaç, mümkün olduğunca çok NATO ülkesinde üretim kapasitelerinin kilidini açmaktır" ifadelerine yer verdi.

Avrupa için Güvenlik ve Savunma Finansman Kolaylığı (SAFE) Programına da değinen Miruta, "Romanya içinde harcadığımız parayla yeni kapasiteler ve üretim tesisleri kurabileceğimiz bir mekanizma geliştirdik. Bu hem ordumuz hem de ekonomimiz için avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'na savunma sanayisindeki eksik üretim kapasitelerinin haritalandırılması önerisini sunduğunu belirten Miruta, "Romanya'nın mevcut fabrika altyapısını teknoloji sahibi ülkelerle buluşturarak üretim kapasitesini hızla artırabiliriz. İhtiyaç duyulan sadece para değil, üretim yapılabilecek daha fazla tesistir" şeklinde konuştu.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Miruta, "Şubat 2026'da ilave askeri kabiliyet talebinde bulunduk. Üç ülkeyle görüşmeler ileri aşamada ancak karar ilgili ülkelerin iç süreçlerine bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'deki güvenlik risklerine de değinen Miruta, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na resmi öneride bulunduğunu belirterek, "Karadeniz'de yanlışlıkla karasularımıza giren Ukrayna üretimi insansız hava araçlarının önceden programlanarak kendini imha etmesini önerdim. Bu, insansız hava aracının mikroişlemcisi tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek teknik bir çözümdür" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Romanya-Türkiye Savunma İş Birliği Sürecek - Son Dakika

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