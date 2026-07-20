RTÜK Başkanı\'ndan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, "52 yıl önce bugün, tarih sadece bir askeri harekata değil; barışın, güvenliğin ve kardeşliğin tesisi için ortaya konulan güçlü bir iradeye şahitlik etti" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"52 yıl önce bugün, tarih sadece bir askeri harekata değil; barışın, güvenliğin ve kardeşliğin tesisi için ortaya konulan güçlü bir iradeye şahitlik etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün huzuru ve geleceği için sergilediği kararlı duruş, bugün de aynı inanç ve sorumlulukla devam etmektedir." - ANKARA