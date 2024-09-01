RTÜK Başkanı: Yayın yasağını ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanacak

Politika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı(RTÜK) Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kayıp olan Narin Güran Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı hatırlatılarak, "Söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kayıp olan Narin Güran Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Şahin, kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı aldığını hatırlatarak, "Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA