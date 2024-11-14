RTÜK, Gündüz Kuşağı Programlarına 518 Ceza Verdi - Son Dakika
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Politika

RTÜK, Gündüz Kuşağı Programlarına 518 Ceza Verdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verildiğini açıkladı.

14.11.2024 17:47
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Müracaatlar ve şikayetler üzerine gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdik." dedi.

Şahin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda milletvekillerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

Bazı milletvekillerinin "muhalif kanallara fazla ceza verildiği" eleştirisi üzerine Şahin, "muhalif" olarak adlandırılmaya karşı olduklarını, sınıflandırmayı kanunlara ve ilkelere uymayan kanallar diye yaptıklarını ifade etti.

Şahin, "Son 5 yılda 8 bin 767 rapor düzenlenmiş, bu raporların 242'si sizin 'muhalif' olarak adlandırdığınız, kriterlere daha az dikkat eden kesimler. Algı farklı." dedi.

Bazı kesimlerin "RTÜK Başkanı iktidar kanallarına sıfır çekti" diye tweetler attığını aktaran Şahin, verilerin ortada olduğunu söyledi.

RTÜK Başkanı Şahin, uyarılara dikkat eden kanallarla ilgili herhangi bir rapor düzenlenmediğini, uyarılar dikkate alınmayıp ısrar edildiğinde rapor düzenlendiğini dile getirdi.

Cezaya gerek duyulmayan raporların da bulunduğunu anlatan Şahin, bazı raporlarda ceza verildiğini kaydetti.

Şahin, RTÜK'ün kadın örgütleriyle işbirliğinde çalışmalar yaptığını anlattı.

Gündüz kuşağı programlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şahin, "Özellikle kadın programlarıyla ilgili olarak 2021'den itibaren 26 bin 998 şikayet gelmiş, bu, toplam şikayet oranının yüzde 13,4'ünü kapsıyor. Müracaatlar ve şikayetler üzerine gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdik." diye konuştu.

"Program durdurma cezası verince bile üzülüyoruz"

Ceza verilen durumları anlatan Şahin, gündüz kuşağı programlarının en çok reyting alan, izlenen ve şikayet edilen programlar olduğunu vurguladı.

Şahin, "Biz geldiğimiz günden beri Açık Radyo hariç, hiçbir radyoyu ve televizyonu kapatmadık, lisansını iptal etmedik. Açık Radyo'nun da teknik bir sebebi var. Onu da özel sebeplerden dolayı kapatmadık. Biz, bir program durdurma cezası verince bile üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündüz kuşağı programlarının yapımcılarıyla toplantılar yaptıklarını aktaran Şahin, durumu sadece izlemediklerini, görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlke kararlarına güvendiklerinin altını çizen Ebubekir Şahin, "Son yaptığımız toplantıda kanal ayrımı yapmaksızın, bundan da gurur duymuyorum ama, tüm gündüz kuşağı programlarına üst sınırdan ceza verdik." şeklinde konuştu.

Şahin, yayın yasaklarına uymayanlara da cezalar verildiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, dildeki nefret söylemleriyle daha fazla mücadele edeceklerini söyleyen Şahin, 2023 Faaliyet Raporu'nun ilerleyen günlerde yayınlanacağını bildirdi.

İlke kararlarının uygulanmamasının mümkün olmadığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, ilke kararlarının sert tedbirler içerdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Ebubekir Şahin, Politika, 3-sayfa, Medya, Son Dakika

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