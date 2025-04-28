RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sokak röportajlarına yönelik denetim daha da sıkılaşacak - Son Dakika
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Politika

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sokak röportajlarına yönelik denetim daha da sıkılaşacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sokak röportajlarına yönelik denetim daha da sıkılaşacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarına yönelik denetimlerinin daha da sıkılaşacağını ifade etti. Öte yandan 'Sokak Kedisi' mahlaslı Ebru Uzun Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

28.04.2025 00:59
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli mecralarda yayımlanan sokak röportajlarına yönelik denetimlerinin daha da sıkılaştırılarak, kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sokak röportajlarına yönelik denetim daha da sıkılaşacak

ŞAHİN: GEREKEN ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha önce yaptığımız açıklamalarda çeşitli mecralarda yayınlanan "sokak röportajları" adı altında yapılan içeriklerin toplumda ayrışmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını belirtmiş ve bu tür yayınların takipçisi olacağımızı ifade etmiştik. Ancak üzülerek görüyoruz ki, bazı çevreler toplumumuzun hassasiyetlerini hiçe saymakta, insan onurunu ayaklar altına alan, belirli kesimleri hedef gösteren ve nefret söylemini körükleyen yayınlarına ısrarla devam etmektedir. Son olarak, bir vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen, ahlaki ve hukuki sınırları aşan, ağır hakaret ve saygısızlık içeren sokak röportajı, basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kalan açık bir hak ihlali niteliği taşımaktadır. Sokak röportajı adı altında vatandaşımızın eğitimini, kültürünü, kişiliğini bilmeden, tahkir ve aşağılamalarda bulunarak hakaret eden bu kişi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek, sokak röportajlarına yönelik denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürülecektir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, vatandaşlarımızın onuruna, itibarına ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı hassasiyetle yaklaşmaya ve görsel-işitsel medya alanında hukukun ve etik ilkelerin korunması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalını yöneten Ebru Oruç, sokak röportajında mikrofon uzattığı vatandaşın düşüncelerinisonrası öfkelenerek millete ve röportaj yaptığı kişiye hakaretler savurdu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Sokak röportajlarına yönelik denetim daha da sıkılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ponçik Pamuk:
    Halktan bu kadar korkmayın .susturamazsınız 43 7 Yanıtla
  • 123123As:
    Reise laf yapıyorlar bu sokak röportajlarında hep . Tüm dünya gelse diz cokturemez reise 9 39 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    eleştiriye muhalefete hiç gelemiyorlar. haşa herkes yanlış bi bunlar doğru 33 4 Yanıtla
  • Burak üstün:
    bi o kalmıştı baskılamadığınız. beynimize düşüncelerimize nasıl engel olacaksınız? 19 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sokak kedilerini ve köpeklerimi toplayın insanlara zarar veriyor lar gerekirse uyutun sınır dışı bile dahil 5 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    dun demistim rtukcu tatile cikti galiba diye.. ahanda geldi... bu nasil bi sansur hali.. sokak yahu sokak ali de var veli de.. ha 3 uni kirpip 1 ini veren de var a gorus ama ayni sekilde z gorus icinde yapan var.. rtukcu jon oldu basimiza cani bakanlik falan ister ama once bi vekillik yakisir hani.. az efor gostermedi degil..yatacak yeriniz yok .. sabah kusahiga kendi yandaslarinizin kanallari diye goz yumdukca.. aleni ve normallestiriyorsunuz.. asli goreviniz icin varken tam tersine hizmet ediyorsunuz.. cunku besleniyorsunuz oy kitlesi ile ve besleniyorlar reyting ile... 2 1 Yanıtla
  • Tahsin Erdogdu:
    yanındayız sokak röportaj I kardeşim bu Erdoğan yandaşaları Erdoğan bu ülkenin kabusu gidecek ve gerçek Türk yargısına hesap verecek 0 1 Yanıtla
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