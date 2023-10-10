RTÜK'ün yeni üyeleri seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yeni üye seçimi yapıldı. Altı yıllık görev sürelerini tamamlamış olan CHP kontenjanından İlhan Taşcı ve AKP kontenjanından Ebubekir Şahin yeniden RTÜK üyesi seçildiler. Yeşil Sol Parti (YSP) kontenjanından da Necdet İpekyüz RTÜK üyesi oldu.

TBMM Genel Kurulunda; RTÜK'te görev süresi dolan üyeler yerine yeniden seçim yapıldı. 6 yıllık görev süresini tamamlayan CHP kontenjanından mevcut RTÜK üyesi İlhan Taşçı ile AKP kontenjanından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeniden RTÜK üyesi olarak seçildiler. RTÜK üyesi iken Kobani davasından tutuklanan Ali Ürküt yerine ise YSP kontenjanından Necdet İpekyüz yeni RTÜK üyesi olarak belirlendi.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylama sonucunda pargi kontenjanlarına göre adayların aldıkları oylar şöyle:

CHP kontenjanı: İlhan Taşcı 369 oy, Ali Taştan 12 oy.

AKP kontenjanı: Ebubekir Şahin 283 oy, Hayri Genç 97 oy.

YSP kontenjanı üye seçimi: Necdet İpekyüz 351 oy, Abbas Kılıçoğlu 11 oy.