Rubio, Fairford'da 5 kişinin serbest bırakıldığı olayda yabancı aktörü işaret etti - Son Dakika
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Rubio, Fairford'da 5 kişinin serbest bırakıldığı olayda yabancı aktörü işaret etti

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Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere'deki RAF Fairford yakınında 27 Eylül'de 5 kişinin gözaltına alındığı olayda yabancı aktörün rolü olduğunu söyledi. Gözaltındaki 5 kişi polis kefaletiyle serbest bırakılırken, ABD Başkanı Donald Trump karara hayrete düştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınlarında 5 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olayda yabancı bir aktörün rolünün olduğunu söyledi.

İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınlarında 27 Eylül'de şüpheli araçların görülmesinin ardından beş kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İngiliz polisinin terör soruşturması başlattığı olayla ilgili ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News'e kanalında yayınlanan "Hannity" programında yaptığı açıklamada, "Hafta sonu İngiltere'de yaşananlar, yaşanmak üzere olanlar ve yaşanabilecekler son derece ciddi bir durum. Bunda açıkça yabancı bir aktörün rolünün olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu aşamada bununla ilgili fazla ayrıntıya girmeyeceğim" dedi.

Üç şüpheli minibüs hakkında ihbar alınmıştı

İngiliz polisi, 27 Eylül'de ülkenin batısındaki RAF Fairford Hava Üssü'ne doğru ilerlediği belirtilen 3 şüpheli minibüs hakkında ihbar alındığını açıklamıştı. İhbarın ardından bölgeye silahlı polis ekipleri sevk edilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltında tutulduğu bildirilmişti.

Terörle Mücadele Birimi yetkilisi Laurence Taylor dün "Yürütülen kapsamlı görüşmeler ve soruşturmanın ardından gözaltına alınan 5 kişi bugün polis kefaletiyle serbest bırakıldı. Bu durumun soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini açıkça belirtmek isterim. Bu kişiler, hareketleri ve diğer kişilerle iletişimleri konusunda sıkı şartlara tabi tutulmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Trump tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump ise şüphelilerin serbest bırakılması kararı karşısında hayrete düştüğünü belirterek, "Ben olsam onları serbest bırakmazdım. Bizimle çok yakın iş birliği yürüttüler. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Onları serbest bırakmazdık" demişti.

Kaynak: İHA
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