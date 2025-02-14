Rubio: Gazze için Trump planı tek seçenek - Son Dakika
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Politika

Rubio: Gazze için Trump planı tek seçenek

Rubio, Arap ülkelerinin alternatif plan sunması gerektiğini belirtti, şu anki tek planın Trump planı.

14.02.2025 04:57
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Arap ülkelerinin Gazze konusunda daha iyi bir planının olması halinde bunu değerlendirebileceklerini belirterek, "Bundan hoşlanmasalar da, şu anda tek plan Trump planı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamaları gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan konuyla ilgili yorum geldi. Katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan Rubio, "Gazze'ye ne olacak?" sorusuna yanıt bulunması gerektiğini söyledi. Tüm ülkelerin Filistinlileri ne kadar önemsediklerini söylediğini, ancak hiçbirinin Gazze konusunda bir şey yapmaya çalışmadığını iddia eden Rubio, "Başkan da diyor ki, tamam, o zaman şöyle yapacağız. Biz üstleneceğiz. İnsanları yer değiştirtmek zorunda kalacağız. Şu anda tek plan bu" şeklinde konuştu.

"Hamas'la yüzleşen ABD askerleri olmayacak"

Gazze konusunda alternatif planları değerlendirmeye açık olduklarını ifade eden Rubio, "Eğer birilerinin daha iyi bir planı varsa, ki umarız vardır, Arap ülkelerinin daha iyi bir planı varsa, bu harika olur. O zaman var derler, ortaya koyarlar, biz de bakarız. Neyle ilgili olduğunu ve ne işe yaradığını görürüz" değerlendirmesinde bulundu. Hamas'ı bölgede bırakacak herhangi bir planın soruna neden olacağını kaydeden Rubio, "Çünkü İsrail buna müsamaha göstermeyecektir" dedi. "Hamas'ın silahları var. Birilerinin bu adamlarla yüzleşmesi gerekiyor. Bu kim olacak?" sorusunu soran Rubio, "Amerikan askerleri olmayacak. Bölgedeki ülkeler bu işi çözemezse, o zaman İsrail bunu yapmak zorunda kalacak. Biz de kaldığımız yere geri döneceğiz. Yani bu sorunu çözmüyor" ifadelerini kullandı.

"Plan önerisini dört gözle bekliyoruz"

Arap ülkelerinin kısa bir süre sonra kendi planlarını ABD'ye ileteceğini ifade eden Rubio, "Ve umarım gerçekten iyi bir planları olur ve bunu başkana sunarlar. Ama, bundan hoşlanmasalar da, şu anda tek plan Trump planı. Yani daha iyi bir planları varsa, onu sunmanın zamanı şimdi. Bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Trump tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. "Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" diyen Trump, "ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" iddiasında bulunmuştu.

Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio: Gazze için Trump planı tek seçenek - Son Dakika

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