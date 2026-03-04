Rubio: İran'a Saldırılar Şiddetlenecek - Son Dakika
Rubio: İran'a Saldırılar Şiddetlenecek

04.03.2026 02:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a yönelik saldırıların yoğunluğunun artacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a saldırıların şiddetleneceğini ifade ederek, "Saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Kongresi'nde İran'a yönelik saldırılara ilişkin vereceği brifing öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan vatandaşlarının Orta Doğu'dan tahliyesine yardımcı olmak için çalıştığını söyleyen Rubio, İran ile savaşın başlamasından bu yana dokuz bin Amerikan vatandaşının bölgeden ayrılmayı başardığını açıkladı.

Rubio, "Yaklaşık bin 500 Amerikalı tahliye için yardım talep ediyor. Charter uçuşlar, askeri uçuş seçenekleri ve genişletilmiş ticari uçuş seçenekleri belirledik ve belirlemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. ABD'nin Dubai Konsolosluğu'na saldırı konusuna da değinen Rubio, "Aldığım son bilgiye göre bir dron, şans eseri, binaya bitişik otoparka isabet etmiş ve orada bir yangın başlatmış. Personelin sayımı yapıldı ve güvendeler" dedi.

İran konusunda hedeflerin baştan beri aynı olduğunu ve bunların Başkan Donald Trump tarafından ortaya konulduğunu söyleyen Rubio, "İran, asla nükleer silaha sahip olamaz ve artık İran'ın devasa kısa vadeli balistik füze envanterinin sağladığı dokunulmazlığın, yani bunları üretme ve fırlatma kabiliyetinin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Amerikan ordusunun İran'ın füzeleri, fırlatıcıları, üretim kapasitesi ve donanmasını sistematik bir şekilde imha ettiğini söyleyen Rubio, "Savunma Bakanlığı'ndan aldığım bilgiye göre her şey planlandığı gibi veya takvimin önünde ilerliyor. Bu nedenle hedeflerin gerçekleşeceğine dair tam güvenimiz var" dedi.

"İran'a karşı Çan'ı salacağız"

Rubio, İran'a ilişkin açıklamasında ABD'nin Çin'de komünist lider Mao'ya karşı milliyetçi lider Çan Kay-Şek'i (Chiang Kai-Shek) desteklemesi çağrısı olarak 1950'li yıllarda muhafazakar kesim tarafından kullanılan "Çan'ı salın" ifadesine yer verdi. İran'a karşı ezici, agresif ve tam ölçekli bir askeri güç kullanımının ipuçlarını veren Rubio, "Önümüzdeki saatler ve günler içinde bu insanlara karşı "Çan'ı salacağız". Bu saldırıların kapsamında ve yoğunluğunda ciddi bir değişim algılamaya başlayacaksınız. Açıkçası, dünyanın en güçlü iki hava kuvveti, bu terörist rejimi parçalayacak, dişlerini sökecek ve komşularını tehdit etme ya da nükleer hedeflerinde ilerlemelerine izin veren bir dokunulmazlık alanının arkasına saklanma kabiliyetini ortadan kaldıracak" dedi.

Rubio, "Bu terörist, radikal din adamları tarafından yönetilen rejimin asla nükleer silah sahibi olmasına izin verilemez. Kendi halkına ne yaptıklarını gördük. Sokaklarda kendi insanlarını katletmeye hazırdılar. Bize ne yapacaklarını, başkalarına ne yapacaklarını hayal edin" ifadelerini kullandı.

İsrail'in etkisiyle saldırı kararı alındığı iddiasını reddetti

İran'a saldırma kararının İsrail'in etkisiyle mi alındığı yönündeki soruya Rubio, "Bunun zaten olması gerektiğini söyledim. Başkan bir karar verdi ve bu karar, İran'ın balistik füze programının sağladığı dokunulmazlığın arkasına saklanmasına izin verilmeyecek olmasıydı" dedi. Rubio, "Başkan, müzakerelerin işe yaramayacağına, bizi oyaladıklarına ve tehdidin kabul edilemez olduğuna karar verdiği anda saldırı kararı alınmıştı" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Bu hafta sonu bu tehdide karşı (İsrail ile) ortak hareket etmek için benzersiz bir fırsat sundu ve başarı ihtimali en yüksek olan zamandı" dedi. İran'ın dini fanatik "manyaklar" tarafından yönetildiğini söyleyen Rubio, "Şimdiye kadarki en zayıf hallerindeler. Şimdi, üzerlerine gitmenin tam zamanı. Başkan da üzerlerine gitme kararı aldı" dedi.

"Saldırmasaydık, bir yıl, bir buçuk yıl sonra kimse onlara dokunamazdı"

Demokratların saldırının zamanlamasının İsrail tarafından dikte edildiğini söylediği şeklinde bir soruya Rubio, "Kararı ABD verdi. ABD Başkanı liderliğinde, durumun kabul edilemez olduğu konusunda bir karar verildi. İran, bu füzelere, bu dronlara sahip olamaz, dünyayı tehdit edemez. Başkan, onların şimdiye kadarki en zayıf dönemlerinde olduklarını söyledi. Eğer şimdi onlara saldırmazsaydık, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra kimse onlara dokunamayacak ve istedikleri her şeyi yapabileceklerdi" dedi. Rubio, "Başkan, ilk hareket etme kararını aldı çünkü onların bize ilk darbeyi vurmasına izin verilemeyeceği sonucuna vardı. Onlardan bir darbe almamamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

