Rubio: Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayacağını söyleyerek, "Eğer herkesin bizden yapmamızı istediği şeyi yaparsak yani gelip onları daha fazla yaptırımla ezersek, muhtemelen onlarla ateşkes hakkında konuşma kabiliyetimizi kaybederiz ve o zaman onlarla kim konuşur?" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde Politico'ya yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusuna değindi. ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayacağını söyleyen Rubio, "Eğer herkesin bizden yapmamızı istediği şeyi yaparsak yani gelip onları daha fazla yaptırımla ezersek, muhtemelen onlarla ateşkes hakkında konuşma kabiliyetimizi kaybederiz ve o zaman onlarla kim konuşur?" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar için "doğru yer ve zamanı" bildiğini aktaran ABD'li Bakan, Trump yönetimin Trump'a uygun esnekliği sağladıklarından emin olmak için Kongre ile birlikte çalıştığını sözlerine ekledi. Rubio, "Eğer bir fark oluşturarak Rusya'yı masaya oturtma fırsatımız olursa, bunu değerlendireceğiz" dedi. - LAHEY