Rubio, Ukrayna'da Starlink kısıtlamasında ABD yönetiminden talep olmadığını söyledi - Son Dakika
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Rubio, Ukrayna'da Starlink kısıtlamasında ABD yönetiminden talep olmadığını söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'nın Starlink erişiminin kısıtlanmasında ABD Başkanı veya yönetiminden değişiklik talebi gelmediğini söyledi. Rubio, Starlink'in özel bir şirket olduğunu ve kullanım şartlarının ticari sözleşmeyle belirlendiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'nın Starlink sistemine erişiminin kısıtlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı veya yönetimimizdeki hiç kimse, bu sistemde herhangi bir değişiklik yapılmasını talep etmedi" dedi.

Ukrayna'nın ABD'li teknoloji şirketi SpaceX'in uydu internet sistemi olan Starlink'in askeri versiyonu Starshield ağına erişiminin kısıtlanmasının ardından söz konusu kararın kim tarafından verildiğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Son olarak Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna'nın Rusya'dan gelebilecek füze saldırılarına karşı kendini savunmak için kullandığı Starlink sisteminin yavaşlatılması emrini Elon Musk'ın verdiğini ve karardan önce Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile önce konuyu görüştüğünü iddia etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında söz konusu durumdan önceden haberdar olup olmadıklarının sorulması üzerine, "Starlink özel bir şirket. Bir sözleşmeleri var. Bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair sözleşme şartları var. Önemli olan nokta, özel bir şirkete alacakları veya almayacakları kararlar konusunda talimat veremeyiz. Size kesin olarak söyleyebileceğim şey, ABD Başkanı veya yönetimimizdeki hiç kimsenin bu sistemde herhangi bir değişiklik yapılmasını talep etmediğidir. Bunu defalarca söyledik" ifadelerini kullandı.

"Başkan böyle bir talimat vermedi"

Rubio, "Özetle, ekipmanlarının nasıl kullanılabileceği ve hangi hızlarda kullanılmasına izin verecekleri özel bir ticari sözleşmeyle belirleniyor. Ancak ilk haberlerde bunun ABD hükümetinden gelen bir direktif olduğu öne sürülmüştü. En başından beri defalarca söylediğim gibi ve Başkan da açıkça belirttiği gibi hiçbir zaman onları (Ukrayna'yı) cezalandırmak veya onlara ders vermek için 'bu sistemi kullanmalarını engelleyin' demedi. Bu doğru değil ve bunu defalarca dile getirdim" diye konuştu. Rubio, Starlink hizmetinin sınırlandırılması kararından önceden bilgi sahibi olmadıklarını da vurguladı. Rubio, "Başkan'ın (Trump'ın) Starlink ve Starshield'ın, Musk'ın aldığı kararlarla hiçbir ilgisi yok. Bu özel bir şirket" şeklinde konuştu.

Starlink çıkmazı

Elon Musk, daha önce Starlink'in Starshield olarak bilinen askeri versiyonunun kullanımına ilişkin nihai kararın ABD Başkanı olarak Trump'a ait olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise dün Washington'un Ukrayna'nın Starlink uydu ağına erişim imkanını ortadan kaldırmadığını belirtmiş, sorunun, Kiev'in uyması gereken hizmet şartlarından kaynaklandığını vurgulamıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriABD BaşkanıMarco RubioTeknolojiPolitikaStarlinkDünyaSon Dakika

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