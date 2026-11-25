Rum basını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kasım ayı sonunda Avrupa'da üçlü görüşme gerçekleştirmesinin, bu görüşmede ilerleme sağlanması halinde ise Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla aralık ayının ilk yarısında genişletilmiş Kıbrıs toplantısı düzenlenmesinin gündemde olduğunu yazdı.

Kıbrıs sorununa ilişkin diplomatik temasların yoğunlaşması beklenirken, Rum basınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı muhtemel üçlü görüşmenin takvimine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Rum basınında yer alan haberlerde, üçlü görüşmenin kasım ayı sonunda Avrupa'da gerçekleştirilmesinin planlandığı ileri sürüldü. Görüşmede ilerleme sağlanması halinde ise Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla aralık ayının ilk yarısında genişletilmiş Kıbrıs toplantısı düzenlenmesinin gündemde olduğu aktarıldı.

Yeni geçiş kapıları ve Kapalı Maraş konusunda görüş ayrılıkları sürüyor

Erhürman ile Hristodulidis'in dün Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirdiği görüşme de Rum basınında geniş yankı buldu. Görüşmede güven artırıcı önlemler kapsamında bazı konularda uzlaşı sağlandığını belirten gazeteler, ilave geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs meselesinin özüne ilişkin konularda ise somut bir ilerleme kaydedilmediğini yazdı. Politis gazetesi, görüşmenin olumlu atmosferde gerçekleşmesine rağmen ilave geçiş noktalarında uzlaşı sağlanamadığına dikkat çekerken, Kathimerini de yeni geçiş kapıları ve Kapalı Maraş konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü aktardı. Tarafların, 9 Kasım'da eş zamanlı açılması konusunda mutabakata vardığı Akıncılar-Limya ve Gemikonağı-Kambo geçiş noktalarındaki çalışmaların hızlandırılmasını ele aldığı belirtildi. Ancak ilave geçiş noktalarının açılması konusunda yeni bir uzlaşmaya varılamadığı, Rum tarafının Haspolat ve Gaziler bölgelerinde yeni geçiş noktaları açılması yönündeki taleplerinin de görüşmede gündeme geldiği aktarıldı.

Kapalı Maraş konusunda da sonuç alınamadı

Rum lider Hristodulidis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, geçiş noktaları konusundaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirtmişti. Kapalı Maraş ve doğrudan ticaret konularının da gündeme geldiğini ifade eden Hristodulidis, bu başlıklarda herhangi bir sonuca ulaşılmadığını söylemişti.