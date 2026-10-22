Rum Sözcü Antoniu, Maraş önerisini dengeli buldu, Gaziler için yeni teklif verdi - Son Dakika
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Rum Sözcü Antoniu, Maraş önerisini dengeli buldu, Gaziler için yeni teklif verdi

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GKRY Sözcüsü Yannis Antoniu, Hristodulidis'in Maraş önerisini dengeli ve adil bulduklarını, Gaziler geçiş noktasında yeni teklif sunduklarını açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise öneriyi reddetmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkan Yardımcısı Sözcüsü Yannis Antoniu, Rum lider Nikos Hristodulidis'in Maraş önerisini dengeli ve adil olarak nitelendirerek, Gaziler geçiş noktası konusunda da yeni bir teklif sunduklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkan Yardımcısı Sözcüsü Yannis Antoniu, Rum yayın kuruluşu RIK'e yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve iki taraf arasında görüşülen güven artırıcı önlemleri değerlendirdi. Antoniu, Rum lider Nikos Hristodulidis'in kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) yönetimine devredilmesi karşılığında Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği (AB) gözetiminde doğrudan ticarete açılmasını öngören teklifini savundu. Önerinin iki toplum arasında güven oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini ileri süren Antoniu, Mağusa konusunun önemli bir güven artırıcı önlem olabileceğini ifade etti.

Rum tarafı genişletilmiş toplantı istiyor

Antoniu, müzakere sürecinde tarafların karşılıklı güven, anlayış ve samimiyet temelinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, Rum tarafının verebileceği tavizlerin sınırsız olmadığını ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin sona ermesine yaklaşık iki ay kaldığına dikkat çeken Yannis Antoniu, bu sürenin değerlendirilerek gayriresmi genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesini ve müzakerelerin yeniden başlamasının duyurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Erhürman teklifi reddetmişti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, daha önce yaptığı açıklamada kapalı Maraş'ın BM yönetimine devredilmesini ve Mağusa Limanı'nın AB kontrolünde ticarete açılmasını öngören öneriyi kabul etmediğini duyurmuştu. Erhürman, Mağusa Limanı'nın halihazırda açık olduğunu, asıl sorunun Kıbrıs Türk halkının AB ile doğrudan ticaret yapamaması olduğunu vurgulamıştı. Rum tarafının teklifinin AB Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesini içermediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, doğrudan ticaretin AB kontrolü şartına bağlanması karşılığında Maraş'ın BM yönetimine devredilmesini dengeli bulmadığını belirtmişti. KKTC Cumhurbaşkanı, benzer bir önerinin 2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a da sunulduğunu ve kabul edilmediğini hatırlatmıştı.

Kaynak: İHA
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