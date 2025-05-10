Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı - Son Dakika
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Politika

Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla 6 haftalık gözaltının ardından serbest kaldı.

10.05.2025 10:33
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ABD'de Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararının ardından Louisiana'daki göçmen gözaltı merkezinden serbest bırakıldı.

ABD'nin Vermont eyaletindeki federal mahkemede görülen davada, Filistin'e verdiği destek nedeniyle 6 haftadır gözaltına tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi. Yargıç William Sessions, Öztürk'ün geçtiğimiz yıl kaleme aldığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı okul yönetiminin tepkisini eleştiren bir yazı nedeniyle tutuklandığını, bunun ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Öztürk, mahkeme kararının ardından 6 haftadır tutulduğu Louisiana'daki göçmen gözaltı merkezinden avukatları eşliğinde serbest bırakıldı. Avukat Mahsa Khanbabai yaptığı açıklamada, "Son anda elektronik kelepçe takılması yönündeki baskılara rağmen Rümeysa artık özgür ve hiçbir kısıtlama olmadan evine dönüyor" ifadelerini kullandı. Avukatlarından edinilen bilgiye göre Rümeysa Öztürk'ün bugün Massachusetts'e dönmesi bekleniyor.

Destekçiler kararı sevinçle karşıladı

Öztürk'ün serbest bırakılması, destekçileri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Massachusetts Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Hukuk Direktörü Jessie Rossman, "Bugün mahkemeden duyduğumuz karar, haftalardır dile getirdiğimiz gerçeği yansıtıyor: Öztürk'ün tek bir gün bile tutuklu kalmasını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok. Tek yaptığı, bir öğrenci gazetesinde anayasal hakkını kullanarak görüş bildirmekti" dedi.

Ne olmuştu?

ABD'de Fulbright bursuyla Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitiminin son yılında olan olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart saat 17.15'te iftara gitmek üzere Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'deki evinden çıktıktan sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai saatler sonra Türk öğrencinin serbest bırakılması için eyaletteki Boston Bölge Mahkemesi'ne acil dilekçe sunmuştu. Öztürk ise Massachusetts'te gözaltına alındıktan sonra aynı gün önce Vermont'a, ertesi gün Louisiana'ya götürülmüştü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla işlem yapıldığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtmişti. Mahkeme ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurmuştu.

Okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirmişti

Öztürk, Mart 2024'te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede, okulun Filistin destekçilerine yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite'nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti. - LOUISIANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı - Son Dakika

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