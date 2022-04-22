Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu - Son Dakika
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Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu

22.04.2022 11:36
Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan bir hastaneyi bombaladı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan bir hastaneyi bombaladı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Slavyansk kentinde bir hastaneyi vurdu. Hastane, saldırıların ardından hasar alırken, Slavyansk Valisi Vadim Lyah saldırının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Lyah saldırılarda can kaybı olmadığını belirterek, "Muhtemelen misket bombaları kullanıldı. Şans eseri ölen kimse olmadı. Zararın boyutları belirleniyor. Dnepr ve Pakrovsk şehrine tahliye otobüsleri kalkacak. Kimler yazıldıysa geç kalmasın" ifadelerini kullandı.

20 yerleşim yeri bombalandı

Ukrayna Polis Teşkilatı tarafından da yapılan açıklamada, Donbass'ta 20 farklı yerleşim yerinin Rus bombalarının hedefi olduğunun altı çizilerek, "Donetsk bölgesinde Rus askerleri 20 yerleşim yerini bombaladı. Polis birimleri Rusya'nın savaş suçlarını belgeliyor. Saldırılar sonucunda 4 kişi yaralandı. Binaların, hastanelerin, okulların, fabrikaların olduğu 34 sivil noktaya saldırıldı. Düşman Grad bombası, tank ve topçu atışıyla sivilleri hedef aldı. Ukrayna Ceza Kanunu'nun 428. Maddesi (Savaş suçları) gereğince Rusya'ya yönelik dava açtı" denildi. - KİEV

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Ukrayna, Hastane, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu - Son Dakika


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