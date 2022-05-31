Rus polisi, adı Rusçada 'barış yanlısıyım' anlamına gelen Azerbaycanlıyı gözaltına aldı - Son Dakika
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Rus polisi, adı Rusçada 'barış yanlısıyım' anlamına gelen Azerbaycanlıyı gözaltına aldı

31.05.2022 10:16
Rus polisi, adı Rusçada 'barış yanlısıyım' anlamına gelen Azerbaycanlıyı gözaltına aldı

Rusya'da Azerbaycan uyruklu bir kişi, Rus polisine "Zamir" olarak adını belirtince Rus polisi bu kişiyi 'barış yanlısı' diye gözaltına aldı.

Rusya'da Azerbaycan uyruklu bir kişi, Rus polisine "Zamir" olarak adını belirtince Rus polisi bu kişiyi 'barış yanlısı' diye gözaltına aldı.

Rus polisi, Moskova'daki havalimanında bekleyen bir Azerbaycanlıyı, adı Rusça olarak "Barış yanlısıyım" anlamına geldiği için gözaltına adlı. Rus gazeteci Yuri Shebelnikov'un aktardığı olayda, havaalanında yolcusunu bekleyen Zamir adlı Azerbaycan vatandaşı, kağıda "Ben Zamir" yazdı. Yolcusunu beklemeye başlayan Azerbaycan vatandaşı, Rus polisi tarafından havalimanında gözaltına alındı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Yolcusunun kendisini kısa sürede görebilmesi için kağıda yazdığı "Ben Zamir"in, Rusça olarak "Ben barıştan yanayım" olarak algılandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Azerbaycan vatandaşı, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rus polisi, adı Rusçada 'barış yanlısıyım' anlamına gelen Azerbaycanlıyı gözaltına aldı - Son Dakika


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