Rusya, 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika

Rusya 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sınır dışı hamlesine karşılık yaptığı açıklamada, "Rusya'nın eylemi haksız ve orantısız. İsveç, Rusya'nın yersiz eylemlerine uygun şekilde yanıt verecektir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç'in Moskova Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı bildirildi. İsveç'in "Kiev rejimine askeri desteğinin" şiddetle protesto edildiği belirtilerek İsveçli diplomatların sınır dışı edildiği aktarıldı.

"İsveç, Rusya'nın yersiz eylemlerine uygun şekilde yanıt verecek"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya bugün 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya'nın eylemi haksız ve orantısız. Rusya, Batılı diplomatları sınır dışı ederek uluslararası izolasyonunu engelliyor. İsveç, Rusya'nın yersiz eylemlerine uygun şekilde yanıt verecektir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA