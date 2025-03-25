Rusya-ABD Müzakereleri: Sonuçlar Gizli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Rusya-ABD Müzakereleri: Sonuçlar Gizli

Rusya-ABD Müzakereleri: Sonuçlar Gizli

Kremlin, Riyad'daki müzakerelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurdu.

25.03.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD uzmanları arasında dün gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarının analiz edildiğini, ayrıntılı konular ele alındığı için müzakerelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmayacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmede bulundu. Sözcü Peskov, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD uzmanları arasında yapılan 12 saatten fazla süren müzakerelere yönelik, "Çok detaylı, teknik müzakerelerden bahsediyoruz. Teknik müzakereler ayrıntılı görüşmeler olduğu için bu görüşmelerin içeriği kamuoyuna açıklanamayacaktır. Böyle bir şey beklenmemeli. Müzakerelerin sonuçları başkentlere iletildi ve raporlar şu anda analiz ediliyor. Ancak bunun sonucunda bir tür mutabakattan söz etmek mümkün olacak" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılacağı üçlü bir görüşmenin henüz söz konusu olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında şu an için bir görüşme planlanmadığını belirten Peskov, ihtiyaç duyulması halinde böyle bir görüşmenin derhal organize edilebileceğini de sözlerine ekledi.

Rus heyet başkanı: "Görüşmeler Rusya ve ABD için çok faydalıydı"

ABD ve Rus yetkililer, Riyad'da dün yapılan görüşmelerde Ukrayna'daki savaşta kısmi ateşkes sağlanmasını ve Ukrayna tahıl girişimini ele aldı. Rus müzakere heyetinin başındaki Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin, görüşmelerin "yoğun ve zor" olduğunu, ancak Rusya ve ABD için "çok faydalı" olduğunu ifade etti. Karasin, "Elbette her şeyi çözmekten, her noktada anlaşmaktan uzağız, ama bu tür tartışmaların çok zamanında olduğu anlaşılıyor" dedi. Karasin, diğer ülkelerle birlikte görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

"Rusya, Karadeniz girişiminin kabul edilebilir bir biçimde yeniden başlatılmasını destekliyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da devlet televizyonu Channel One'a Riyad'daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelerde Karadeniz tahıl girişiminin yeninden canlandırılması konusunun ele alındığını ifade etti. Lavrov, "Karadeniz girişiminin herkes tarafından daha kabul edilebilir bir biçimde yeniden başlatılmasından yanayız" diyerek Riyad'daki görüşmelerde bu konunun öncelikli olarak ele alındığını ifade etti. Rusya'nın tutumunun net olduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözüne güvenemeyeceklerini vurgulayan Lavrov, "Rusya tahıl piyasasının, gübre piyasasının öngörülebilir olmasını istiyor, böylece kimse Rusya'yı bu piyasalardan uzaklaştırmaya çalışamayacak" şeklinde konuştu. Lavrov, "Rus heyeti Riyad'daki ABD'li yetkililere, Moskova'nın Karadeniz'e ilişkin öneriler konusunda hiçbir belirsizliğe tahammül etmeyeceğini iletti. Rusya'nın Karadeniz girişimini yeniden başlatırken net garantilere ihtiyacı olacak. Bu, ancak Washington'un Zelenskiy'e vereceği emirle sağlanabilir" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Kremlin, moskova, Ekonomi, Dünya, Sözcü, Riyad, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya-ABD Müzakereleri: Sonuçlar Gizli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:24:17. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya-ABD Müzakereleri: Sonuçlar Gizli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement