Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya yardım paketini eleştirdi

Politika

Kemlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanan Ukrayna'ya 60,8 milyar dolarlık yardım paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar ABD'yi daha fazla zenginleştirecek. Ukrayna'yı ise daha da mahvedecek" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanan Ukrayna'ya 60,8 milyar dolarlık yardım paketinin yankıları sürerken, Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, yardımın onaylanmasının Ukrayna'da daha fazla hasara ve ölüme yol açacağını söyledi. Peskov, "Bu karar, ABD'yi daha fazla zenginleştirecek. Ukrayna'yı ise daha da mahvedecek. Kiev rejimi yüzünden daha fazla Ukraynalının ölümüyle sonuçlanacak" dedi.

Onaylanan yasa tasarısında yer alan ABD'deki Rus varlıklarına el konularak, bunların Ukrayna'ya aktarılmasına izin veren hükümlerin ABD'nin imajını zedeleyeceğini belirten Peskov, Moskova'nın misilleme niteliğinde önlemler alacağını söyledi.

"Yardımlar, dünya genelindeki krizleri derinleştirecek"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise, "Onların açgözlü savunma sanayisi tarafından yutulacak 60,8 milyar dolarlık kanlı paraya aldırış etmeden elbette zafer kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların onaylanmasının dünya genelinde krizleri derinleştireceğini belirtti. Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım, terörist faaliyetlerin doğrudan sponsorluğudur. Tayvan için yardım, Çin'in içişlerine müdahaledir. İsrail içinse doğrudan gerilime giden bir yoldur ve bölgede tansiyonun daha önce görülmemiş bir şekilde yükselmesine neden olacaktır" açıklamasını yaptı. - MOSKOVA