Rusya ve ABD arasında 'İHA' krizi: Kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü - Son Dakika
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Rusya ve ABD arasında 'İHA' krizi: Kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü

15.03.2023 09:36

ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracı, Rusya'ya ait Karadeniz sularında düşünce, iki ülke arasında gerilim yaşandı. ABD kanadının yaptığı açıklamada, bir Rus savaş uçağının İHA'yı düşürdüğü belirtilirken, Rusya Savunma Bakanlığı, "ABD'ye ait insansız hava aracı, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü" ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğünü yalanladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyon bölgesine ve Kırım açıklarına doğru ilerlediğini belirtilerek, "İHA uçuşu, özel askeri harekat amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi" denildi.

"SUYA DÜŞTÜ"

ABD'ye ait İHA "davetsiz misafir" olarak nitelendirilen açıklamada, "Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ), sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü. Rus savaşçılar havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü" ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

ABD tarafından yapılan açıklamada, MQ-9 Reaper tipi İHA'nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA'ya çarptığı belirtilmişti. Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA'nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Kenan Acısever: ABD KENDİ DÜŞÜRMÜŞ RUSLARI SUÇLASIN DANDİK İHALAR BİZİM İHALARIMIZ SÜZGECE DÖNMÜŞ ŞEKİLDE DAHİ KALKTIĞI YERE GERİ DÖNMÜŞ BUNDAN DOLAYI TÜRKİYEDEN KORKUYORLAR BEKLEYİN GELİYORUZ AZ KALDI ERDOĞAN ÖNDE BİZLER ARKADA İLERLİYORUZ VALLAHİ KORKUYORLAR YOKSA ERDOĞAN A DÜŞMAN OLMAZLARDI GELDE MİLLETİMİZE ANLAT TÜRKİYEYİ YOK ETMEK İSTEYENLERLE EL ELE VERMEYİN ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKALIM SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ EL ELE VERELİM TÜRKİYE KAZANSIN GELİN DÜŞMANLARIMIZA GÜZEL BİR KAZIK ATALIM OYUMUZ ERDOĞAN A VERİN Cevap Yaz 14 8 Yayından Kaldır
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Rusya: ABD'ye ait insansız hava aracı, kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü Rusya: ABD'ye ait insansız hava aracı, kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü Karadeniz'de gerginlik: Rus uçakları ABD'yi vurdu! Karadeniz'de gerginlik: Rus uçakları ABD'yi vurdu!

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Son Dakika Politika Rusya ve ABD arasında 'İHA' krizi: Kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü - Son Dakika


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