Rusya, ABD'ye, "İstenmeyen kişi" listesini sundu - Son Dakika
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Rusya, ABD'ye, "İstenmeyen kişi" listesini sundu

24.03.2022 01:58
Rusya, ABD'ye, "İstenmeyen kişi" listesini sundu

Rusya, BM'deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ABD'ye nota vererek "İstenmeyen kişi" listesini sundu.

Rusya, BM'deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ABD'ye nota vererek "İstenmeyen kişi" listesini sundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etti. ABD'nin bu kararının ardından Rusya'dan da misilleme gelerek ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat çağırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD'li diplomata nota verildiği belirtilerek, " 23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya'nın New York'taki Daimi Temsilciliği'nde görevli diplomatların sınırdışı edilmesine karşılık olarak 'istenmeyen kişi' ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu" denildi.

Açıklamanın sonunda ABD'nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi. - MOSKOVA

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Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, ABD'ye, 'İstenmeyen kişi' listesini sundu - Son Dakika


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