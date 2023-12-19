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Rusya Başbakanı Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang ile Pekin'de görüştü. - Son Dakika
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Rusya Başbakanı Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang ile Pekin'de görüştü.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya geldi. Görüşmede, Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi ve diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü kutlamaları konuşuldu. Ayrıca, Rusya'nın Çin'e yardım teklifi ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Rusya Başbakanı Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang ile Pekin\'de görüştü.
19.12.2023 - 23:41,
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin'in başkenti Pekin'de Başbakan Li Qiang ile bir araya geldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştü. Çin Başbakanı Li yaptığı konuşmada, "Başkan Xi Jinping ve Başkan Putin bu yıl iki toplantı yaparak ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni planların ana hatlarını çizdiler. Aramızdaki siyasi güven artarak devam ediyor. Çin ve Rus halkları arasındaki dostluk güç kazanıyor. Bu da istikrarın artmasına neden oluyor. Bütün bunlar aynı zamanda dünya çapında istikrar ve kalkınmanın sürdürülmesi açısından Çin-Rusya ilişkilerinin dinamik ve emin bir şekilde gelişmesinin stratejik önemini de ortaya koyuyor. Gelecek yıl Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü kutlanacak. Bu yıldönümü vesilesiyle, Rus ortaklarımızla birlikte, en üst düzeydeki anlaşmaların istikrarlı bir şekilde iki ülke arasında yüzyıllardır süren dostluğu güçlendirmeye devam etmeye, Çin-Rusya ilişkilerinin gelişmesinden yeni getiriler sağlamaya hazırız" dedi.

Rusya'dan Çin'e yardım teklifi

Rusya Başbakanı Mişustin ise, Çin'de meydana gelen deprem felaketi ile ilgili taziyelerini sunarak, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, Çinli dostlarımızın ihtiyacı olması halinde Acil Durumlar Bakanlığımız aracılığıyla depremin yaralarını sarmaya yönelik yardıma hazırız" dedi.

Rusya ve Çin arasındaki ekonomik işbirliklerine değinen Mişustin, "Karşılıklı kararlar ile ulusal para birimlerimizle ticaretin payını arttırmaya devam ediyoruz. 2020 yılında bu oran yüzde 20 civarındayken anlaşmalar sayesinde bu yıl neredeyse başka para birimleriyle ticaretten kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Mişustin ve Li arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Çin ve Rusya hükümet temsilcileri arasında ekonomik ve gümrük alanında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Mişustin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşmesi bekleniyor. - PEKİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Rusya Başbakanı Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang ile Pekin'de görüştü. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Başbakanı Mişustin, Çin Başbakanı Li Qiang ile Pekin'de görüştü. - Son Dakika
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