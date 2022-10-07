Rusya'dan, Fransa Büyükelçisi'ne "Ukrayna'ya destek" uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'yi bakanlık konutuna çağırarak Ukrayna'ya sağlanan askeri ve teknik destek nedeniyle uyarılarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta Kiev'e silah ve askeri desteklerde bulunan Fransa'ya, Rusya'dan uyarı geldi. Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına çağırılırken Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile Levy arasında bu konuya yönelik görüşme gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın, Fransa tarafından Ukrayna'ya sağlanan destekten rahatsız olduğu belirtilerek, " 6 Ekim'de Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Fransa ve diğer batılı ülkelerden Ukrayna'ya sağlanan askeri-teknik desteğine ilişkin temel değerlendirmeler yaptı. Rus tarafı, Kiev rejimine silah ve teçhizat tedarikindeki artıştan kaynaklanan tehditlere, Ukrayna ordusunun eğitimi için eğitim programlarının oluşturulmasına dikkat çekildi. Bu çizginin Paris yetkililerinin Ukrayna'da soruna barışçıl çözüme olan isteklerini ile çeliştiği gerçeğine özellikle vurgu yapıldı" denildi.

Açıklamanın sonunda Rus yetkililerinin BM Güvenlik Konseyi toplantılarına katılımının engellendiği de belirtilerek, "Fransa'nın dönem başkanlığında BM Güvenlik Konseyi toplantılarının geciktirilmesi, aksatılması, usule aykırılıklar ve Rus temsilcilerinin de toplantılara katılmasının engellenme kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA