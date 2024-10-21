Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: "Putin ve Erdoğan, doğalgaz merkezi projesini görüşecekler"

Politika

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında planlanan bir görüşme olduğunu ifade ederek, "Liderler, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezi projesini ele alacak" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Tataristan'ın Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesi bugün basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu birçok liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ağırlanacağını söyleyen Uşakov, yapılması planlanan ikili görüşmelerin başlıkları ile ilgili de bilgi verdi. Erdoğan ve Putin arasında yapılması planlanan görüşmeyle ilgili bilgi aktaran Uşakov, "Putin ve Erdoğan, 23 Ekim tarihinde Kazan'da görüşecek. Liderler bu zirvede Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezini ele alacaklar" ifadelerini kullandı.

Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile de görüşme yapmayı planladığını belirtti. Uşakov, zirvede 22'si üst düzey olmak üzere 36 ülkenin temsil edileceğini sözlerine ekledi. - MOSKOVA