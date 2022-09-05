Von der Leyen: "Putin kaybedecek, AB kazanacak" - Son Dakika
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Von der Leyen: "Putin kaybedecek, AB kazanacak"

05.09.2022 19:35
Von der Leyen: "Putin kaybedecek, AB kazanacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabı üzerinden meydan okuyan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bakanı Ursula von der Leyen, "Putin kaybedecek, AB kazanacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabı üzerinden meydan okuyan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bakanı Ursula von der Leyen, "Putin kaybedecek, AB kazanacak" dedi.

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan AB ve Rusya arasındaki yaptırımlar nedeniyle AB - Rusya ilişkileri gerilmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabı üzerinden meydan okudu.

Von der Leyen, "Putin, gaz arzını keserek ve enerji piyasalarımızı manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullanıyor. Başarısız olacak. Avrupa galip gelecek" ifadelerini kullanarak, "AB Komisyonu hassas hanelerin ve işletmelerin yüksek enerji fiyatlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak öneriler hazırlıyor" dedi.

Von der Leyen, elektrik talebini azaltılması, Rus boru hattı gazında tavan fiyat belirlenmesi, enerji sektöründen elde edilen gelirle savunmasız tüketicilere ve işletmelere yardımcı olunması ve piyasalardaki dalgalanmaya bağlı likidite zorluklarıyla karşı karşıya kalan elektrik üreticilerine destek sağlanması konularında harekete geçileceğini aktardı. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Von der Leyen: 'Putin kaybedecek, AB kazanacak' - Son Dakika

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