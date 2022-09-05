Von der Leyen, "Putin, gaz arzını keserek ve enerji piyasalarımızı manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullanıyor. Başarısız olacak. Avrupa galip gelecek" ifadelerini kullanarak, "AB Komisyonu hassas hanelerin ve işletmelerin yüksek enerji fiyatlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak öneriler hazırlıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Von der Leyen: 'Putin kaybedecek, AB kazanacak' - Son Dakika

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