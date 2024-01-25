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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Husi Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Husi Heyeti ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, başkent Moskova'da Yemen'deki İran yanlısı Husilere bağlı bir heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Yemen'deki krizin çözümü ve ulusal diyaloğun kurulması için uluslararası çabaların arttırılması vurgulandı. Ayrıca, İngiltere ve ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve İsrail-Filistin çatışması ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Husi Heyeti ile Görüştü
25.01.2024 - 23:16,
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, başkent Moskova'da Husi heyeti ile görüştü.

Yemen'deki İran yanlısı Husilere bağlı bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Yemen'de yaklaşık 9 yıldır devam eden askeri-siyasi krize kapsamlı çözüm bulunması konuları üzerinde derinlemesine görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı zamanda, BM himayesinde Yemenliler arası tam kapsamlı bir ulusal diyaloğun kurulması için gerekli koşulların hızla oluşturulmasına yönelik uluslararası çabaların arttırılmasının önemi vurgulandı" denildi.

Görüşmede ayrıca İngiltere ve ABD'nin Yemen'e hava saldırılarının yanı sıra İsrail - Filistin çatışmasını ele aldığı aktarılan açıklamada, "Filistin - İsrail çatışma bölgesindeki trajik olayların gelişmesi ve bu nedenle Kızıldeniz'deki duruma özel dikkat gösterildi. Bu bağlamda, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik gerçekleştirdiği ve bölgesel ölçekte istikrarsızlığa yol açabilecek füze ve bomba saldırıları şiddetle kınandı" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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