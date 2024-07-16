Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Almanya'ya füze konuşlandırma planını eleştirdi

Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli füzeler konuşlandırma planıyla ilgili her 2 ülkeye de tepki göstererek, "ABD'nin Alman topraklarına orta menzilli füzeler yerleştirme kararına sorgusuz sualsiz itaat eden Almanya'nın bir kez daha aşağılandığını görüyoruz " dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York şehrinde Rusya başkanlığında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada batılı ülkeler ve NATO'yu hedef alan Sergey Lavrov, özellikle Washington ve Berlin'in, Almanya topraklarına orta ve uzun menzilli füzeler yerleştirme kararını eleştirdi. Lavrov, "ABD'nin Alman topraklarına orta menzilli füzeler yerleştirme kararına sorgusuz sualsiz itaat eden Almanya'nın bir kez daha aşağılandığını görüyoruz" dedi.

Bu kararla birlikte Avrupa'dan, Rusya'ya yönelik tehditlerin arttığını savunan Lavrov, "Avrupa'da ortaya çıkan krizin temel nedenlerini bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Siyasi ve diplomatik çözüme, Rusya'ya yönelik Avrupa-Atlantik yönünden gelen tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik somut adımlar eşlik etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna krizinin çözümü için çıkar dengesi aramaya hazırız"

Konuşmasının devamında Ukrayna ile sürdürdükleri savaşa dair de konuşan Lavrov, krizin çözümü için sorumluluk aldıklarını söyleyerek, "Karşılıklı garantiler ve anlaşmalar üzerinde mutabakata varırken, gerçekten eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin oluşturulmakta olduğu Avrasya kıtasındaki yeni jeostratejik gerçekleri dikkate almamız gerekecek. Avrupa bu nesnel ve tarihsel sürecin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıyadır. Biz çıkar dengesi arayışına hazırız" diye konuştu.

Ukrayna krizinin çözümü için herkesi sorumluluk almaya davet ettiklerini de ekleyen Lavrov, "Ukrayna'daki krizin aşılmasına samimi ilgi gösteren ve önerilerinde ulusal azınlıkların haklarına ilişkin temel sorunu dikkate alan herkese çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - NEW YORK